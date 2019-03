Nevenki se sviđa Goran: 'On je savršen, mene treba usavršiti'

U specijalnom izdanju emisije 'Ljubav je na selu' javila se Nevenka Bekavac (38) koja se u showu natjecala za naklonost farmera Gorana Žige.

- Tradicionalna sam, željela bih se udati i imati djecu - rekla je Neve na početku emisije. Želja joj se i ostvarila, ali ne sa Žigom, već s njenim suprugom Zvonom s kojim ima i jednogodišnjeg sina Stjepana.

Foto: screenshot/

- Išla sam u Međugorje, malo moliti i tamo mi je prišao. Sad sam zauzeta i malo više oko muža, djeteta, spremanje i tako. Stjepan će sad godinu i pol, ja sam se navikla jer je miran i znam što ga smiruje. Prije je bio mirniji, sad je postao hiperaktivan - kaže Neve koja je malo i kritizirala supruga.

- Zvone mi poklanja puno pažnje, ali ja bih još - kaže Nevenka.

Foto: RTL

Nevenka se osvrnula i na svoju manekensku karijeru. Tri mjeseca se bavila manekenstvom prije par godina. Sad bi se voljela vratiti na modne piste, ali nitko je ne zove, požalila se Neve.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

- Ne zovu me jer misle da nisam dovoljno uvježbana. Ali, kad kreneš to ti sve vrati. Zašto me ne zovu da probam i stanem u red. U čemu je problem. Imam osjećaj gdje god dođem ja patim - rekla je Nevenka.

- Javno pozivam sve modne agente i kreatore da me pozovu, da napravim nekoliko revija, ne znam u čemu je problem. Želim biti zvijezda u tom smislu, a ne ovako površno. Nije bitno, kilo gore, kilo dolje. Sve se može srediti, želim da se malo više poradi na meni kako bi bila sretnija i zadovoljnija - zaključila je Nevenka i dodala kako se 'ona ne nudi sto puta već dva puta'.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon što je čula komentar bivše suparnice iz showa da traži samo bogatog muža, Neve je ljutito poklopila laptop na kojem je gledala scene iz showa.

- Neću ja ovo gledat. Što ima veze, bolje bogat nego siromašan. Što bi se ja bojala bogatstva, možda bi meni to dobro i stajalo. Možda bi mi lijepo stajale one lijepe haljine. Što ima veze, bolje da mi muž ima nego da nema - komentirala je Neve.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Mogla bi se ja vidjet s 'Gospodinom Savršenim', ali on je već usavršen, a mene treba usavršit. Trebam poraditi na sebi, malo fitnessa, možda mi on može pomoć. Žena kad mijenja život, mijenja i sebe i sve ostalo. 'Gospodin Savršeni' bi mene mogao znati s televizije. Imamo sličnosti, on se bavio manekenstvom, kao i ja. Voli meso, a ja volim i ribu i meso. Riba je super, ali meso je isto bolje od ribe - dodala je Neve o Goranu Jurenecu koji je sudjelovao u prvoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni'.

