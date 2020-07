Neven iz gepeka pogodio s kim ga cura vara, a Zoran zaručnicu 'otpisao' nakon bolnog prekida

Nakon što su ih uglavnom varale i ostavljale žene, Zoran, Marijan i Neven samo su neki od farmera, koji će u novoj sezoni showa tražiti ljubav. Imaju razne prohtjeve, ali priznaju da to sve pada u vodu ako 'kliknu'

<p>U nedjelju su nam se predstavili kandidati 13. sezone showa 'Ljubav je na selu', a neki od njih podijelili su tužne životne priče. U vezama i brakovima prevarile su ih ili ostavljale žene, pa sad u ovoj ljubavnoj emisiji traže družicu s kojom će dijeliti dobro i zlo. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dame iz 'Ljubavi na selu'</strong></p><p><strong>Neven Landek</strong> (26) iz okolice Ivanić Grada obožava život na selu. Po struci je građevinar, ima polja kukuruza i pšenice za svinje, a obožava cvijeće. Upitali smo ga je li kod njega u 'prednosti' ona djevojka koja voli cvijeće jednako kao i on. </p><p>- Pa je, u prednosti je. Ja volim maćuhice, nevene, karanfile... - pojašnjava nam Neven. S bivšom djevojkom živio je tri godine, a ona ga je varala četiri mjeseca. Zato je došao na ideju da uđe u prtljažnik i sazna je li ga zaista vara. </p><p>- Nisam našao nijedan drugi normalniji način da je uhvatim u preljubu za koji sam sumnjao. Svašta mi je prolazilo kroz glavu u gepeku, a najviše kamo idemo i jesam li bio u pravu jer sam pretpostavljao s kim je. I bio sam u pravu! - poručuje Neven koji se u prtljažniku vozio između pola sata i sat vremena do njihovog odredišta - vikendice.</p><p>Želio bi da mu na farmu dođe djevojka koja je normalna i razumna, ali ne i povučena i tiha. Izgled mu nije toliko bitan jer se na kraju ionako zaljubi u karakter, tvrdi. Iako će odabranica njegova srca imati pune ruke posla, Neven ističe da u obzir dolaze i cure sa sela, kao i one iz grada jer se sve može naučiti ako se pokaže volja. Za sebe kaže da je dobra duša, puna ljubavi, nije ljubomoran, vedar je i prilagodljiv. Voli izlaziti sa prijateljima i zabavljati se. </p><p><strong>Marijan Ceravac</strong> (69) živio je i radio u Americi gdje je proveo gotovo 40 godina, a pred matičara je stao čak tri puta. Rekao nam je da mu nije žao što se 2002. vratio u Istru. </p><p>- Vratio sam se prema želji moje pokojne supruge koja se zaljubila u mene, ali i u Hrvatsku. Tu smo izgradili kuću i krenuli sa zajedničkim životom, imali smo mir i predivnu prirodu oko nas. Ali volio bih još otići u Ameriku - kaže. U showu je istaknuo kako bi volio da mu na farmu dođe bjondina ili crnka jer on ne voli 'nešto između'. Ako bude te sreće da kod njega dođe žena koja udovoljava svim njegovim zahtjevima, a ne bude dobra radnica na farmi, Marijan kaže da mu to ne bi smetalo. </p><p>- Ja kad se zaljubim, zaljubim se sto posto i dajem sto posto. Žena je meni kao ruža koju zalijevaš, čuvaš i brineš o njoj - istaknuo je. Osim preferencija oko boje kose, njegova savršena partnerica trebala bi biti nježna jer mu je to najvažnije. </p><p>- Da poklanjamo nježnost i poljupce jedno drugome svaki dan. Također i iskrenost, bez nje nijedna veza nema smisla - dodaje Ceravac. Prva supruga bila mu je Slovenka, a uhvatio ju je u svom krevetu sa susjedom. Nakon tog događaja, priznaje da mu nije trebalo dugo da krene dalje i da zaboravi na to što mu je učinila. Upoznao je Kineskinju, koja mu je postala druga žena, a onda nakon njene smrti i damu iz Bosne i Hercegovine. Sada je sam. </p><p>- Nismo bili u braku ni dvije godine, ali jednostavno nije išlo... Nismo bili jedno za drugo. Nije mi trebalo dugo da krenem dalje, ubrzo nakon toga upoznao sam ljubav svog života, Kineskinju Ruby Mooy Yee - priča. </p><p><strong>Zoran Mudri </strong>(40), varioc iz Macinca, za sebe kaže da je iskren, izravan i marljiv, a živi po svojim pravilima. Voli izlaske i druženja s prijateljima, ali najveća strast mu je ipak brzina pa svog limenog ljubimca pazi s posebnom strašću. Nažalost, imao je prometnu nesreću zbog koje je bio u komi, a zaručnica ga je tada ostavila. </p><p>- Pogodilo me to, ali nisam je potražio, niti sam imao želju. Nekoliko sam joj puta kasnije porukom čestitao rođendan i to je sve - govori nam Zoran. Osim automobila, Zoran voli i lijepe žene. Njegova je garaža puna fotografija golišavih ljepotica. Ako kod njega dođe djevojka koja nije atraktivna ili nema bujne atribute, ali se savršeno razumiju, dat će joj šansu.</p><p>- U emisiji sam opisao svoju idealnu djevojku, ali to nije uvjet. Ako bismo našli zajednički jezik, dao bih priliku i nekoj drugoj djevojci. Svi smo mi ljudi - iskreno će. Nakon nesreće i dalje vozi brzo, ali je pažljiviji. Njegova Astra 1.7 CDTI može potegnuti do 180 km/h, kaže nam. </p><p> </p><p> </p>