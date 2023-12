Nevenka iz 'Ljubav je na selu' se oglasila nakon suprugove smrti

Potresena sam, ovo mi je veliki šok. Iako smo svi potreseni, život mora ići dalje. Rekla je to Nevenka Bekavac za RTL, nakon što se u srijedu proširila tužna vijest o smrti njezina supruga Zvonimira Petričevića (49).

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' šest je godina bila u braku s umirovljenim nosačem kofera. Tada se nagađalo da je trudna, ali nije odmah htjela priznati.

Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook

'Izvodi me na večeru, kupuje poklone'

Samo dva mjeseca nakon sudbonosnog da - u 41. godini Nevenka Bekavac rodila je sina.

- Uvijek u braku može biti još bolje, ako se drži do toga, ne smije postati dosadno. Sjeti se on da izvede, na večeru i kupi mi poklon, ponekad me iznenadi - istaknula je ranije za RTL.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Tražila sreću u 'Ljubav je na selu'

Prije nego što se skrasila sa Zvonimirom, Nevenka je tri puta bila u showu 'Ljubav je na selu', u kojemu je nijedan farmer nije u potpunosti osvojio.

Neve je prvo, u petoj sezoni showa, upoznala Ivicu Stapića iz mjesta Habjanovci. Idući je bio Goran Žigo, jedan od najupečatljivijih kandidata te emisije. U sedmoj sezoni upoznala je Dražena Božića iz BiH.