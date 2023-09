Nevenka iz 'Ljubav je na selu' ocijenila farmere kod kojih je bila: 'Bio je zgodan, ali stariji'

Bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu' Nevenka Bekavac upoznala je tri farmera u toj emisiji. Nijedan ju nije u potpunosti osvojio, no sjeti ih se s osmijehom na licu. Za RTL je ocijenila farmere Ivicu Stapića, Gorana Žigu i Dražena Božića.

Neve je prvo, u petoj sezoni showa, upoznala Ivicu Stapića iz mjesta Habjanovci. Za njega kaže da je dovoljno zgodan, malo stariji, ali je nije izabrao.

'Malo je stariji, ostalo sve super'

- Ivici bih dala tri. On mi je ta vaga, sredina. Bio je dovoljno zgodan, malo stariji od mene, ostalo sve super. Nije me izabrao i nisam išla kod njega. Lijepo se ponašao i dobro smo se složili - ističe.

Idući je bio Goran Žigo, jedan od najupečatljivijih kandidata te emisije. Kod njega mu se ne sviđa pretjerana duhovitost.

- Njemu bih dala isto trojku. On nije stariji, on je mlađi, ali tako po svemu... zbog ponašanja. Zaslužuje tu ocjenu. Dobra je ta ocjena. Nije mi se sviđalo što se malo više zeza - naglasila je.

U sedmoj sezoni upoznala je Dražena Božića iz BiH, a o njemu ima samo riječi hvale.

- On je onako malo mirniji. Njemu bih dala četvorku. On ima i nema dobre fore. Tako. Ništa baš posebno. Malo je onako staloženiji i ozbiljniji od njih dvojice. Iako me ni on nije izabrao - rekla je.

'Muškarac se mora brinuti o ženi'

Ranije je bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu' otkrila što je za nju ljubav.

- Ljubav je nešto lijepo, kada nekoga voliš, kada osjećamo leptiriće u srcu i privlači nas ta osoba. Ne znamo ni mi zašto, ali privlači nas. Vjerujemo da postoje srodne duše. Muškarac se definitivno treba brinuti o ženi, posložiti joj doma stvari, u smislu da je sve uredu, da poklanja pažnju dovoljno, da ju ne ostavlja samu, da joj kupuje poklone, garderobu - rekla je Nevenka za RTL.

Sve je to pronašla u svome suprugu, Zvoni Petričeviću, s kojim je u braku šest godina. Umirovljeni nosač kovčega svojoj Nevi ispunjava baš sve želje.

- Uvijek u braku može biti još bolje, ako se drži do toga, ne smije postati dosadno. Sjeti se on da izvede, na večeru i kupi mi poklon, ponekad me iznenadi - istaknula je ranije za RTL.

Sinjanin je osvojio na prvu

Upoznali su se u Međugorju na hodočašću, a Sinjanin ju je osvojio na prvu iako krivo joj je što joj nije odmah priznao da je bio oženjen. Vjenčali su se 2017. Nagađalo se već tada da je trudna, ali Neve nije htjela priznati. Samo dva mjeseca nakon sudbonosnog da - u 41. godini Nevenka Bekavac rodila je sina.