Domaćin Božidar uložio je puno truda u svoju večeru kako bi se gostima prezentirao u što boljem svjetlu i pokazao im kako kuha jedan profesionalni kuhar. Međutim, gosti su na večeru stigli pomalo osvetnički raspoloženi i s izuzetno visokim očekivanjima baš kao što je to imao i sam Božidar na svakoj dosadašnjoj večeri.

Nakon što ih je domaćin dočekao s osvojenim kulinarskim medaljama oko vrata i ponudio ih aperitivom, najavio je svoja jela rečenicom:

- Nadam se da ćete uživati u finim jelima, ovo možete dobiti samo u hotelima s visokom kategorijom 4 do 5 zvjezdica!

Za predjelo bio je ponuđen njegov specijalni rižoto sa čak sedam vrsta gljiva!

- Nisam siguran ako je ovo jelo za hotel s pet zvjezdica, to je sve skupa fino, ali može bolje i nisam oduševljen - kazao je Sven, a sličnog su mišljenja bili i ostali gosti – dobro, ali može bolje.

Kad je na stol stiglo glavno jelo gosti su redom komentirali kako vizualno izgleda jako primamljivo i lijepo, no neki su se predomislili kad su ga kušali. Nedjeljki je svinjska rolica bila suha i žilava, no Božidar nije htio prihvatiti kritiku pa ju je uvjeravao da meso nije ni suho ni žilavo pa je to izazvalo prvu svađu za stolom.

Za desert je domaćin poslužio biskvit od keksa, kremu od sira i preljev od šumskog voća lijepo servirano u čaši.

- Desert je bio dobar, krema je bila jako dobra, ali biskvit je bio nejestiv, svi smo lupali žlicama po čašama u strahu da ih ne razbijemo - kazao je Sven, a Mateo je to slikovitije prikazao:

- Keks u desertu je bio pretvrd u trebao mi je čekić da ga razbijem, a to se profesionalnom kuharu ne smije dogoditi!

Kao šećer na kraju Nedjeljka je još pronašla i dlaku u desertu, no nije ništa htjela komentirati previše za stolom, samo je prestala jesti. Atmosfera se malo zagrijala kad su za iznenađenje stigli svirači pa je ekipa čak i zaplesala. No veselju je uskoro došao kraj kad je Božidar shvatio da je dobio samo 17 bodova i da je

Sven pobjednik tjedna. Name, Nedjeljka i Mateo ocijenili su Božidara trojkom, dok mu je Sanela dala čistu peticu, a Sven šesticu.

Božidar je poraz teško prihvatio pa se na kraju večeri obračunao s protukandidatima za koje je bio uvjeren da su se urotili protiv njega. Svenovo slavlje pobjede tako je zasjenila je neviđena drama u 'Večeri za 5 na selu' te je tako završio kulinarski tjedan u Bjelovaru i okolici.