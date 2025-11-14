Nevjerojatne promjene: Oni su se zbog uloga debljali i skidali kile, satima stavljali maske...

Prije 45 godina Robert De Niro je zbog filma "Razjareni bik" nabavio 25 kilograma, a to mu je narušilo zdravlje. Jacob Elordi je zbog Čudovišta 10 sati sjedio na šminkanju. Brojni glumci su tijekom karijere drastično mijenjali izgled. Neki su gubili kile, neki ih dobivali, drugi su izbrijali obrve, nosili lažne zube...
Što sve glumci prolaze za ulogu? Jacob Elordi je za Čudovište morao sjediti satima da mu stave cijelu masku, a i drugi njegovi kolege postigli su impresivne transformacije za neke svoje uloge...
Film "Razjareni bik" premijerno je prikazan prije točno 45 godina, 14. studenoga 1980. Jakea LaMottu utjelovio je Robert de Niro, koji je za ulogu dobio Oscara za najboljega glumca.
De Niro se za ulogu morao dobro pripremiti, a trebao se i udebljati 25 kilograma jer su smatrali da je premršav za boksača kojeg je glumio. Promjena težine narušila mu je i zdravlje, a redatelj Martin Scorsese komentirao je u kasnijim intervjuima kako je bilo očito da glumac teže diše zbog veće kilaže.
Guillermo del Toro briljirao je s filmom "Frankenstein" sudeći po reakcijama publike, a glumac Jacob Elordi utjelovio je Čudovište. Transformacija nije bila laka.
Za Elordijevu transformaciju bilo je potrebno čak 10 sati. Netflix je nedavno objavio video koji prikazuje kako glumac krati vrijeme dok sjedi sa šminkerima koji su napravili nevjerojatan posao. Elordi je potpunu transformaciju u Čudovište trebao ponoviti oko 20 puta tijekom snimanja filma.
Jamie Campbell Bower stoji iza lika Vecne u seriji "Stranger Things", a za transformaciju se satima pripremao.
Kostim Vecne glumcu su slagali po tijelu čak sedam sati, a na Netflixovim stranicama je objavljeno nakon četvrte sezone serije kako je točno izgledala ova moćna promjena.
Sydney Sweeney prošla je također kroz veliku promjenu kada se pripremala za ulogu u filmu "Christy". Kako bi što bolje dočarala boksačicu Christy Martin, udebljala se 14 kilograma.
Nakon snimanja filma imala je samo sedam tjedana da se vrati u staru formu te je sve kilograme trebala izgubiti da bi mogla nastaviti uloge u serijama "Euphoria" i "The Housemaid".
Serija 'Pingvin' postala je hit, a mnogima je transformacija Colina Farrella jako impresionirala.
Stavljanje maske je trajalo nekoliko sati svaki put, a Farrell je rekao i kako je morao piti puno vode jer je ispod nje jako znojio.
Joaquin Phoenix je za ulogu "Jokera" skinuo čak 23 kilograma.
- Ispostavilo se da ti mršavljenje zaista poremeti psihu i stvarno poludiš - rekao je Phoenix nakon snimanja filma u jednom intervjuu. Otkrio je kako je pazio da mu zdravlje ne nastrada, a mršavio je uz nadzor liječnika.
Ednu Turnblad u 'Hairsprayu' je 2007. utjelovio John Travolta
Satima su ga pripremali za ulogu, a osim maske koju su mu stavljali na tijelo, Travolti su radili frizuru, šminkali ga...
Rooney Mara je u 2011. utjelovila Lisbeth Salander u filmu 'Girl with the Dragon Tattoo'. Ispričala je ranije kako je transformacija bila vrlo napeta i da je morala izbijeliti svoje obrve
U filmu 'Monster' iz 2003., holivudska ljepotica Charlize Theron utjelovila je serijsku ubojicu Aileen Wuornos
Za razliku od nekih drugih kolega, ona se za ovu ulogu morala udebljati. Osim toga, obrijala je obrve i nosila lažne zube
Za ulogu u filmu 'Dallas Buyers Club', Matthew McCounaughey je osvojio Oscara.
No morao je skinuti jako puno kilograma, no trudio se da to napravi na najzdraviji mogući način. 'Imao sam nutricionista i dao si vremena da skinem kile'
U hororu iz 2018., 'Suspiria', pojavljuje se lik dr. Jozefa Klemperera.
A glumila ga je Tilda Swinton koja je cijela bila prekrivena prostetikom, imala je lažni vrat, obraze, bradu, nos, čelo, uši...
U filmu 'House of Gucci' iz 2021., jedna od šokantnijih transformacija je upravo ona Jareda Leta u Paola Guccija
'Trebalo nam je sat i pol samo da mu kosu napravimo', ispričao je dizajner proteza za strane medije
Jedna od poznatijih transformacija je i ona Sofije Vergare kao Griselde Blanco
Kako bi postala 'kokainska kuma', Vergara je imala nekoliko perika, a za transformaciju je nosila i lažni nos, lažne zube...
Za ulogu u filmu 'Kit', Brendan Fraser morao se udebljati čak 50 kilograma.
No za tu ulogu je dobio i Oscara
Za ulogu u filmu 'The Machinist', Christian Bale je morao skinuti jako puno kilograma
Tada je za jedan magazin rekao kako je to uspio poprilično nezdravim receptom: puno je pušio i pio
Nicole Kidman se zaista potrudila promijeniti čitav svoj izgled kako bi što bolje dočarala Virginiju Woolf u filmu "The Hours" iz 2002. godine. Za ulogu je dobila Oscara za najbolju glumicu.
Svakodnevno je provodila tri sata na šminkanju kako bi joj stavili umjetni nos te joj šminkom izmijenili druge detalje na licu. Izmijenila je i boju kose.
