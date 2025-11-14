Obavijesti

PREDANI GLUMCI I GLUMICE

Nevjerojatne promjene: Oni su se zbog uloga debljali i skidali kile, satima stavljali maske...

Prije 45 godina Robert De Niro je zbog filma "Razjareni bik" nabavio 25 kilograma, a to mu je narušilo zdravlje. Jacob Elordi je zbog Čudovišta 10 sati sjedio na šminkanju. Brojni glumci su tijekom karijere drastično mijenjali izgled. Neki su gubili kile, neki ih dobivali, drugi su izbrijali obrve, nosili lažne zube...
Što sve glumci prolaze za ulogu? Jacob Elordi je za Čudovište morao sjediti satima da mu stave cijelu masku, a i drugi njegovi kolege postigli su impresivne transformacije za neke svoje uloge... | Foto: Profimedia/Netflix
