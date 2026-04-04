U posvemašnjoj nestašici humorističnih emisija, nevjerojatno zvuči činjenica da su 'genijalci' odbili tu seriju. Imaginarni ravnatelj Eugen Mohorovičić Katančić, srednjeg imena Oktavijan, nas nasmijava, opušta
Nevjerojatno je da za 'Bečku školu' nema mjesta na državnoj televiziji. Već triput su je odbili
Sve je više ljubitelja "Bečke škole", ti skečevi se polagano ali sigurno probijaju do gledatelja. I većini su zabavni, život u imaginarnoj školi i ravnatelj Eugen Mohorovičić Katančić, srednjeg imena Oktavijan, nas nasmijavaju, opuštaju, a sve su češće i tema nekih laganih, prijateljskih razgovora. Autori su Daniel Kušan i Stjepan Perić, krenuli su svojim putem, odnosno na društvenim mrežama. Skupili su i odlične glumce, osim Perića, tu su još Ksenija Pajić, Hrvoje Kečkeš i Borko Perić.
