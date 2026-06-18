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U AMBASADI

Severina u visokom društvu i visokim potpeticama gledala utakmicu protiv Engleza

Piše Maša Mai Čigir,
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Severina u visokom društvu i visokim potpeticama gledala utakmicu protiv Engleza
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Foto: Instagram

Severina je utakmicu Hrvatske i Engleske pratila u rezidenciji britanskog veleposlanika te sve podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama

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Pjevačica Severina jučer je stigla u rezidenciju britanskog veleposlanika gdje je bilo organizirano zajedničko gledanje utakmice Hrvatske i Engleske. S njom u društvu bile su hrvatska influencerica Nina Skočak te najmlađa državna tajnica u Hrvatskoj, 33-godišnja Nevenka Lastrić-Đurić.

Foto: Instagram

Severina je za ovu prigodu u Britanskoj ambasadi bila odjevena od glave do pete u crvene ili bijele komade te je nosila majicu s popularnim 'kockicama' i hrvatskim grbom, imala je crvene štikle, a najveću pažnju u kombinaciji svakako je ukrala torbica marke Sain Laurent čija je cijena 2500 eura. 

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Foto: Instagram

- Sigurno ste primijetili preduhovite objave britanskog veleposlanika u Zagrebu? Priča hrvatski, već zna više o nama, nego mi o nama samima… Imala sam čast da budem uzvanica Njegove Ekselencije @javedpatelfcdo na prijemu u rezidenciji @ukincroatia u povodu Kraljevog rođendana - napisala je pjevačica u objavi.

- Kako je nakon prijema slijedio međusobni ‘okršaj’ naših dviju momčadi, odustala sam od britanskih dizajnera i odlučila se za našu crveno-bijelu kombinaciju. Bilo je predivno, prevruće, mnogo divnih ljudi… Susrela sam i svoju ‘kumčad’, zrakoplovce čijoj klasi sam 1998. bila kuma - nadodala je. 

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