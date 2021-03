Fatalna sinjska manekenka kosovskog nogometaša koji igra za Dinamo zavela je prije nešto više od godinu dana. Prije Lirima Kastratija (22), Anđela Šimac (25) ljubila je, kako doznajemo, još jednog nogometaša koji igra u inozemstvu, a koji ju pratio na izboru za Lice Hrvatske u Splitu 2016. godine.

- Bila je vrckava djevojka. Primijetili smo kod nje manekenski potencijal. Na izboru ju je pratio tadašnji dečko, isto nogometaš, koji je igrao u inozemstvu. Velika ljubav je to bila - kažu nam modni agenti.

Tad je, pak, sama Anđela izjavila kako voli “zlatnu sredinu” kad je u pitanju izgled.

- Moram izgledati lijepo, moj posao to traži. Ali to ne znači da ću zbog posla okrenuti glavu od omiljenih mi arambašića. To mi je najdraža hrana - rekla je tad Sinjanka.

Prethodno se natjecala za Kraljicu Hrvatske na Pagu, no tamo nije ostvarila zapaženi rezultat zbog svoje visine.

- Ima lijepo lice, no ima nekih 160 cm, što ipak nije dovoljno za posao manekenke - rekli su nam modni agenti.

Okušala se Anđela i na izboru za Najseksi Hrvaticu, na kojem je, pak, bila finalistica.

- Nemam želju ništa mijenjati na sebi jer sam zadovoljna svojim tijelom - rekla nam je tad Anđela. Dodala je kako nema ništa protiv estetskih operacija ako će se netko bolje osjećati. No Anđela je već tad fantazirala o make overu, za koji se s vremenom i odlučila. Prvo je povećala grudi kod estetskog kirurga na Cipru, o čemu svjedoče njezini komentari na Facebooku u kojima je nahvalila kirurga koji joj je, napisala je, napravio prirodne grudi.

Nakon toga, priča se, povećala je i stražnjicu. Anđela, pak, tvrdi da je njezina obla pozadina rezultat mukotrpnih treninga s osobnim trenerom. No neki fanovi ipak ne vjeruju u to. Uvjereni su da je ipak otišla pod nož i silikonima povećala guzu. Anđelina veza s Lirimom javnosti je bila nepoznata, dok on nedavno nije proslavio 22. rođendan suprotno epidemiološkim preporukama jer na tulumu je bilo više od deset ljudi, a slavilo se uz potoke šampanjca i DJ-a.

No i to bi vjerojatno prošlo “ispod radara” da Anđela video tuluma na kojem je bilo i njenih frendica manekenki nije objavila na svojoj društvenoj mreži.

Nakon što je party dospio u javnost, video je ekspresno izbrisala, a oglasio se i Dinamo, iz kojeg su rekli da će vidjeti o čemu se radi. Nedugo nakon skandala Anđela je za vikend otišla tulumariti s dugogodišnjom prijateljicom Sorajom Vučelić (34) na Jahorinu. Anđela je taj put bila opreznija pa nije objavila videa ni fotografije nazdravljanja šampanjcem, ali zato jest Soraja, koja ništa ne krije.

Kad se vratila u Zagreb, Anđela je Lirimu silno nedostajala pa joj je darovao sat koji izgleda kao Rolex, čija je cijena barem 40.000 kuna. No jesu li i zlatni par sustigle nevolje u raju, poput Severine Kojić (48) i Igora Kojića (33), pitaju se njihovi fanovi. Naime, baš kao splitska pjevačica i njezin još na papiru aktualni suprug, Anđela i Lirim izbrisali su zajedničke fotke s Instagrama, iako se i dalje, kao Seve i nogometni menadžer, prate.

Anđela je u posljednje vrijeme objavljivala videa sa snimanja u Italiji, a hvalila se i druženjem sa zadarskom pjevačicom Oliverom Matijević. Lirim je, pak, na svojem profilu ostavio samo fotke s terena. Što je prava istina, znaju samo njih dvoje, a vrijeme će pokazati je li i njih sustigla kriza u vezi poput Seve i Igora.