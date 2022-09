Nezaposlenom bivšem mužu Britney Spears platili su 15 milijuna kuna za intervju o njoj

Bivši suprug Britney Spears (40), Kevin Federline (44), u nedavnom intervjuu za '60 minutes Australia' progovorio je o Spearsinom odnosu sa sinovima, braku te skrbništvu, a navodno je za to plaćen 1,7 milijuna funti, što je gotovo 15 milijuna kuna.

Bivši plesač smatra kako je otac spasio pjevačicu držeći je pod svojim nadzorom te tvrdi da on nije bio uključen u skrbništvo te nadzor nad njom.

- Nisam bio uključen u ništa od toga, tako da stvarno ne znam kako je došlo do skrbništva. Ne znam čija je to odluka bila. Sve što znam je da ima obitelj koja je zabrinuta za nju i koja pokušava učiniti sve što može kako bi joj pomogla - izjavio je Kevin.

Federline je ranih 2000-ih bio Spearsin prateći plesač. Četiri godine kasnije započeli su romansu. Dvije godine bili su u braku tijekom kojeg su dobili dva sina. Nakon raspada braka, piše Daily Mail, Kevin se trudio držati sinove podalje od pravnih sporova, problema s mentalnim zdravljem i raspada obitelji kojima je njihova majka punila naslovnice.

- Cijelu ovu stvar bilo je teško gledati, još teže proživjeti, a najteže gledati moje dječake koji kroz to prolaze. To je najizazovnija stvar koju sam ikad morao napraviti u životu - komentirao je ranije skrbništvo koje je 13 godina Jamie Spears imao nad svojom kćeri.

Nakon što je oslobođena očeva skrbništva, prema kojem je on imao kontrolu nad većim dijelom njezina financijskog i osobnog života, Britney je ostala u središtu pozornosti. Počela je dijeliti svoje golišave fotografije zbog čega je Federline osjetio da se mora ispričati svojim sinovima.

- Pokušavam im objasniti da je to možda samo još jedan način na koji se pokušava izraziti, ali to ne umanjuje učinak koji to ima na njih. Teško je. Ne mogu zamisliti kakav im je osjećaj biti tinejdžer i ići u srednju školu - rekao je te nadodao da dječaci vole svoju majku.

Iako je Federline tvrdio da sinovi ne žele vidjeti svoju majku, njihov sin Jayden (15), otkrio je u intervjuu da on i brat žele Britney sve najbolje te da se nadaju da će moći nekada zajedno sjesti i popričati.

