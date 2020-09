Djevojke su se kasnije posva\u0111ale, zamjerale si sve i sva\u0161ta, a najvi\u0161e su 'zakrvile' Parker i Cattrall i to oko novca. Sarah je u drugoj sezoni serije postala izvr\u0161na producentica zbog \u010dega joj je sko\u010dila pla\u0107a za nekoliko milijuna kuna. To je naljutilo Kim pa je i ona odmah tra\u017eila ve\u0107u pla\u0107u. Navodno se taj njezin potez nije svidio ostalim glavnim protagonisticama serije. Jedva su sjedile s njom za ru\u010dkom.

Bilo kako bilo, nemogu\u0107e je ne usporediti Kimin privatni ljubavni \u017eivot i onaj kakvog je imala u popularnoj seriji. Razlike ima, naravno, jer u stvarnom \u017eivotu Kim nije toliko \u010desto mijenjala de\u010dke, seksala se s njima na javnim mjestima i otvoreno govorila o perverznim igricama, ali uspjela se tri puta vjen\u010dati.

Ovih dana obilje\u017eila bi 22 godine braka s tre\u0107im suprugom Markom Levinsonom (73), koji je 2001. s njome napisao knjigu o umije\u0107u postizanja \u017eenskih orgazama. Prije njega bila je u braku s kanadskim piscem Larryjem Davisom, ali izdr\u017eali su samo dvije godine. Drugi suprug bio je\u00a0Andre J. Lyson kojem je rekla 'uzimam' 1982. i trajali su sedam godina.

S tre\u0107im mu\u017eem, Markom, rastala se nakon \u0161est godina braka, a onda je i opisala sva tri.

- Bila sam premlada za prvi brak, i to je bio razloga 'pucanja'. \u0160to se ti\u010de drugog braka, on je bio predugo u Njema\u010dkoj, a ja u Americi. Udaljenost je presudila. A krivac za tre\u0107i brak je 'Seks i grad'. Snimala sam po 16 sati dnevno. Neki bi drugi mo\u017eda uspjeli imati savr\u0161en privatni \u017eivot, ali ne i ja. Glumci su fokusirani na sebe, u svom su svijetu i izgleda da se sve raspadne zbog na\u0161e opsesije prema poslu. Ali to je cijena koju pla\u0107a\u0161 - ispri\u010dala je.\u00a0