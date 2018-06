Nick Cave je 'zapalio' Jarun: Fanovi su uglas pjevali hitove

Glazbenik Nick Cave (60) i njegov bend The Bad Seeds vratili su se nakon 10 godina na glavnu pozornicu zagrebačkog INmusic festivala. Jedan od najutjecajnijih i najinventivnijih rock sastava je na Jarunu rasplesao tisuće posjetitelja InMusic festivala.

Cave, koji ima hitove poput 'Skeleton Tree', 'The Weeping Song', 'Stagger Lee' i 'Push The Sky Away', je danas u Zagreb doletio iz Atene, a svojim trećim nastupom u Hrvatskoj ispunio je očekivanja i svojih najvjernijih obožavatelja. Legendarni rockeri na Jarun su donijeli izvanrednu atmosferu.

Australski pjevač svojim je dubokim glasom i 'mračnim' pjesmama oduševio na prva dva zagrebačka nastupa, a nakon nesretne pogibije sina Arthura 2015. godine koncerti su mu postali još emotivniji.

Naime, njegov petnaestogodišnji sin Arthur u Brightonu u Engleskoj pao je s oštrih stijena u provaliju. Istraga je pokazala da je prije toga uzeo LSD. Iako je mislio kako se neće vratiti glazbi, Cave je ubrzo izbacio novi album. Prošle je godine po prvi put progovorio o boli koju još uvijek proživljava.

- Pokušavam naći utjehu. Čitam knjige u kojima piše da moram pronaći snagu jer moj Arthur i dalje živi u mojem srcu. Da, on jest u mojem srcu, ali on ne živi, njega nema i to je bolno - rekao je Cave. Glazbenik je blizance Arthura i Earla (18) dobio sa suprugom, glumicom Susie Bick (49).