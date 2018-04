Dolazi epski koncert jednog od najdarovitijih svjetskih autora

Pripremite se za ljetne festivale savršenim audiovizualnim iskustvom u kinu. Snimljen u danskoj Royal Areni u listopadu 2017., ‘Distant Sky’ je u svakom smislu trijumfalan koncert grupe 'Nick Cave & The Bad Seeds', kojeg je režirao nagrađivani redatelj David Barnard.

Izvodeći sjajan materijal s posvuda hvaljenog albuma 'Skeleton Tree' uz već dobro poznate pjesme iz Caveove bogate karijere, prvi nastup nakon tri godine izazvao je uistinu ekstatičan odgovor fanova i kritike, potvrđujući njihovu uzajamnu privrženost gdje god nastupali. Hvaljena turneja benda započela je u Australiji u siječnju 2017. prije nego li se proširila na Ameriku te završila u Europi i priskrbila im neke od najboljih recenzija u dosadašnjoj karijeri.

- U nekim trenucima napeto I gromovito, a u drugima nježno i katarzično. Maestralno - bile su kritike ove turneje, iako je na njoj nastupao i najiritantniji član banda, Warren Ellis. Jasno, koliko god u pitanju bio jedan od većih uspjeha Nicka Cavea i njegovog banda, bilo bi interesantno čuti kako bi sve zvučalo da je i neponovljivi Blixa Bargeld svirao s njima.

Koncertom ‘Distant Sky’ CineStar i Kaptol Boutique Cinema nastavljaju niz odličnih rock spektakala na velikom platnu, a od rujna su prikazali ‘David Gilmour: Live at Pompeii’ te ‘Black Sabbath: The End of The End’. Gradovi i CineStari u kojima u travnju možete pogledati hvaljeni nastup grupe 'Nick Cave & The Bad Seeds' su: Zagreb (Kaptol Boutique Cinema i CineStar u Branimir centru), Rijeka, Osijek, Split u Jokeru, Mostar i Novi Sad.

- 'Izniman odgovor na nezamislivo', 'Veselo i trijumfalno iznad svih očekivanja', samo su neke od velikog broja pozitivnih kritika.

Uživajte u posebnom kino iskustvu uz rock spektakl 12. travnja kad se film prikazuje u cijelom svijetu, a reprize - nema. Ulaznice su dostupne online na web stranicama Blitz CineStara.

