Nick Cave stiže u metropolu: 'Zagrebe, vraćam se tebi...'

Najjači izvođač na 13. InMusicu je Nick Cave (60), koji će danas izaći pred publiku na zagrebačkom Jarunu. Australac je već dvaput svirao u Zagrebu, a prije sedam godina imao je koncert na InMusicu...

Nick Cave & The Bad Seeds bili su na festivalu u Ateni, gdje su prošlog tjedna imali koncert i ostali na odmoru. Pjevač se opuštao uz grčke specijalitete i običnu vodu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Australski pjevač svojim je dubokim glasom i “mračnim” pjesmama oduševio na prva dva zagrebačka nastupa, a nakon nesretne pogibije sina Arthura 2015. godine koncerti su mu postali još emotivniji.

Kamperi su na zagrebačkom jezeru Jarun već od prošlog vikenda. Osim Nicka Cavea & The Bad Seedsa, na ovogodišnjem InMusicu još će svirati Queens of the Stone Age, David Byrne, Alice in Chains, Interpol, St. Vincent...

Foto: /WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

Tema: Muzika