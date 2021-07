Osnivač, bubnjar i najdugovječniji član benda Pink Floyd Nick Mason dolazi u Zagreb 31. svibnja 2022. godine te će koncert održati na Zagrebačkom velesajmu, izvijestili su u srijedu organizatori.

Mason dolazi u Zagreb u sklopu odgođene turneje pod nazivom Nick Mason's Saucerful of Secrets, a koncert će se održati u paviljonu 9 Zagrebačkog velesajma gdje će hrvatska publika imati prilike čuti rijetko izvođene klasike Pink Floyda i zakoračiti u glazbenu eru, ovjekovječenu kultnim koncertnim filmom "Pink Floyd: Live at Pompeii", koja je oblikovala i usmjerila čitave generacije glazbenika i publike.

- Nick Mason's Saucerful of Secrets vraća se najinovativnijoj fazi Pink Floyda te donosi koncertnu interpretaciju albuma od 'The Piper at the Gates of Dawn' do 'Obscured by Clouds' izvodeći isključivo pjesme Pink Floyda - navodi se u objavi.

Mason će publici predstaviti najekstenzivnije koncertno iskustvo jednog od najznačajnijih rock bendova svih vremena, a u bend je okupio vrhunske glazbenike poput Gary Kempa iz Spandau Balleta te Guya Pratta, basista Pink Floyda koji je došao nakon Rogera Watersa, tu su još Lee Harris i Dom Beken.

- Publiku očekuju vrhunske izvedbe klasika koji su trajno obilježili suvremenu povijest glazbe - A Saucerful of Secrets, One of These Days, Astronomy Domine, Let There Be More Light, Green Is the Colour, Set the Controls for the Heart of the Sun, Lucifer Sam, Arnold Layne, Bike, Fearless - navodi se u objavi.

Ulaznice za koncert dostupne su putem službenog INmusic festivalskog web-shopa te u Dirty Old Shopu u Tratinskoj 18 u Zagrebu.