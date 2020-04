Pink Floyd se priključuje online trendu: 'Čuvajte se uz glazbu'

Glazbene legende Pink Floyd za vrijeme pandemije priključuju se velikom broju kolega koji se prilagođavaju novonastaloj situaciji i pandemiji pa vrijeme u kojem ne možemo svjedočiti turnejama i koncertima krati na druge načine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nekolicina najvećih glazbenih zvijezda nastupa online i prenosi uživo nastupe iz svojih domova ili glazbenih studija, a rock velikani odlučili su se svakog petka fanovima pokloniti snimke svojih ranijih koncerata i podsjetiti ih na neke bolje dane.

U petak 17. travnja startat će koncertom s turneje iz 1994. godine u Londonu, kojeg su objavili godinu kasnije na dvostrukom live albumu 'Pulse'.

We'd like to wish you all the best, and hope that you and your families are staying safe and well in these difficult times. We will continue to post as normal to hopefully give you some interesting and diverting images, music and video to help us all get through this. pic.twitter.com/Ji435wzwaZ