Legendarni Nick Mason i bend publici u Zagrebu dočarali su zvuk Pink Floyda iz 60-ih i 70-ih

U ambijentu industrijske arhitekture paviljona 9 Zagrebačkog velesajma Nick Mason (78) i prateći bend pružili su publici poseban zvučno-vizualni spektakl. Dočarali su zvuk Pink Floyda iz kasnih 60-ih i ranih 70-h. To je vrijeme prije albuma 'Dark Side of the Moon' kojim su stekli planetarnu slavu.

Taj period obuhvaća sedam albuma, od kojih je na prva dva dominirao Syd Barrett koji je potom napustio bend, te još pet zaključno sa sjajnim albumom 'Meddle'. Uvodnom pjesmom s tog albuma 'One of These Days' i njezinom magičnom atmosferom i otvoren je koncert u dobro popunjenoj, ali ne i rasprodanoj dvorani.

Uslijedio je niz pjesama iz rane faze Floyda, među kojima su posebno burnu reakciju publike izazvale 'Arnold Layne', 'Fearless', 'Obscured by Clouds' i ambijentalno-psihodelična 'Set Controls for the Heart of the Sun', kojom je završio prvi dio nastupa.

Drugi dio otvoren je eksperimentalnim instumentalom Interstellar Overdrive. Usiijedile su podjednako progresivna 'Astronomy Domine', zatim žestoka izvedba 'The Nile Song', a posebno uzbuđenje su izazvale 'Barrettova Lucifer Sam' te kao vrhunac koncerta pjesma 'Echoes' koja se pretvorila u glazbeni krešendo ostavljajući publiku bez daha.

Na bisu je 78-godišnji Mason sa svojom sjajnom ekipom iz 'tanjura punog tajni (Saucerful Of Secrets)' izvukao istoimenu pjesmu, zatim dobro poznatu 'See Emily Play', a kao posljednju Bike.

Koncert je trajao dobrih dva i pol sata uključujući 15-minutnu pauzu u sredini.

Za odličnu izvedbu pred zagrebačkom publikom, uz Masona za bubnjevima, zaslužna je vrhunska ekipa glazbenika koju čine gitarist Lee Harris, klavijaturist Dom Beken, te Guy Pratt na basu i gitarist Gary Kemp (iz grupe Spandau Balet) koji su dijelili i pjevačke dionice.

Sudeći po reakciji publike, ideja da izvode stare psihodelične skladbe Pink Floyda u novom ruhu, s kojima se eksponiraniji članovi Floyda David Gilmour i Roger Waters nisu previše bavili na svojim solo koncertima, pokazala se uspješnom.

Nick Mason sa svojom grupom zvuči moćno, zvuk koji dolazi s pozornice je odličan, stare pjesme dobile su uzbudljive izvedbe, a vizualni efekti privlače pozornost publike psihodeličnim motivima.

