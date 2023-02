Nicka Cartera tužili za silovanje, a on sad digao protutužbu: Žele izvući novac i uništiti moj život

Shannon Shay Ruth (39) je u prosincu prošle godine optužila člana popularnih Backstreet Boysa, Nicka Cartera (43) za silovanje. Također ga je i bivša pjevačica grupe 'Dream', Melissa Schuman (38) optužila za silovanje još 2017. godine, a Nick je sada tužio obje.

Pjevač tvrdi da time što su ga optužile za silovanje samo uništavaju njegov ugled te žele samo privući njegovu pažnju ili izvući novac.

Nick je u protutužbi naveo da su te dvije djevojke 'oportunistice' koje žele uništiti nedužni život te su uzrokovale poslovni gubitak od 2.3 milijuna dolara od optužbe u prosincu.

Ranije na press konferenciji Shannon je potvrdila da ju je pjevač seksualno napao kada je imala samo 17 godina.

- Posljednja 21 godina bila je ispunjena boli, zbunjenošću, frustracijom, sramom i samoozljeđivanjem koji su izravna posljedica toga što me Nick Carter silovao. Iako sam autistična i živim s cerebralnom paralizom, vjerujem da ništa nije više utjecalo na mene ni imalo trajniji utjecaj na moj život od onoga što mi je Nick Carter učinio i rekao - rekla je Shannon.

Schuman tvrdi da ju je Carter navodno silovao dok su zajedno radili na projektu ranih 2000-ih. Pjevačica je u blogu napisala da je bila pozvana u Carterov dom, gdje su se počeli ljubiti u kupaonici. Navodno je tada rekla Carteru da je djevica te da želi čekati do braka, no, Carter ju je odveo do svoje spavaće sobe i silovao.

