Nicki Minaj dobila zlatnu vizu: 'Najveći sam Trumpov fan!'

Reperica Nicki Minaj, rođena u Trinidadu i Tobagu, u srijedu se proglasila "najvećom obožavateljicom" američkog predsjednika Donalda Trumpa i pokazala svoju zlatnu vizu koja osigurava boravak u SAD-u i put do američkog državljanstva.

Pokretanje videa... 01:51 Nicki Minaj hvali Trumpa | Video: 24sata/Reuters

Predsjednik je pozvao zvijezdu na pozornicu u Washingtonu nakon što je podržala program "Trump Accounts" za ulaganje u budućnost djece.

Foto: Kevin Lamarque

Nekoć kritičarka Trumpove tvrdokorne imigracijske politike, Minaj, koja je rekla da je u SAD došla s roditeljima kad je bila djevojčica, hvalila je njegovo vodstvo posljednjih godina.

- Reći ću da sam vjerojatno najveći obožavatelj predsjednika i to se neće promijeniti - rekla je Minaj dok se drži za ruke s Trumpom na pozornici.

- A mržnja ili ono što ljudi imaju za reći, uopće me ne pogađa. Zapravo me motivira da ga još više podržavam - dodala je.

Foto: Kevin Lamarque

Na X-u je pokazala svoju novu vizu s Trumpovim licem.

- Dovršavam tu papirologiju za državljanstvo upravo sada dok razgovaramo, zahvaljujući MOM divnom, ljubaznom i šarmantnom predsjedniku - dodala je u objavi, napominjući da je zlatnu kartu dobila "besplatno".