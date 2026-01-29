Obavijesti

SLAVNA PJEVAČICA

Nicki Minaj dobila zlatnu vizu: 'Najveći sam Trumpov fan!'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Kevin Lamarque

Nekoć kritičarka Trumpove tvrdokorne imigracijske politike, Minaj, koja je rekla da je u SAD došla s roditeljima kad je bila djevojčica, hvalila je njegovo vodstvo posljednjih godina

Admiral

Reperica Nicki Minaj, rođena u Trinidadu i Tobagu, u srijedu se proglasila "najvećom obožavateljicom" američkog predsjednika Donalda Trumpa i pokazala svoju zlatnu vizu koja osigurava boravak u SAD-u i put do američkog državljanstva.

Predsjednik je pozvao zvijezdu na pozornicu u Washingtonu nakon što je podržala program "Trump Accounts" za ulaganje u budućnost djece.

U.S. President Donald Trump attends the U.S. Treasury Department's Trump Accounts Summit, in Washington
Foto: Kevin Lamarque

Nekoć kritičarka Trumpove tvrdokorne imigracijske politike, Minaj, koja je rekla da je u SAD došla s roditeljima kad je bila djevojčica, hvalila je njegovo vodstvo posljednjih godina.

SUKOBI U MINNEAPOLISU Trump sanira štetu. Dva ICE agenta suspendirana
Trump sanira štetu. Dva ICE agenta suspendirana

- Reći ću da sam vjerojatno najveći obožavatelj predsjednika i to se neće promijeniti - rekla je Minaj dok se drži za ruke s Trumpom na pozornici. 

- A mržnja ili ono što ljudi imaju za reći, uopće me ne pogađa. Zapravo me motivira da ga još više podržavam - dodala je. 

U.S. President Donald Trump attends the U.S. Treasury Department's Trump Accounts Summit, in Washington
Foto: Kevin Lamarque

Na X-u je pokazala svoju novu vizu s Trumpovim licem.

U TRI ĆOŠKA... Pouka "Nürnberga": Nacizam i fašizam mogu se dogoditi u svakoj zemlji i svakom trenutku
Pouka "Nürnberga": Nacizam i fašizam mogu se dogoditi u svakoj zemlji i svakom trenutku

- Dovršavam tu papirologiju za državljanstvo upravo sada dok razgovaramo, zahvaljujući MOM divnom, ljubaznom i šarmantnom predsjedniku - dodala je u objavi, napominjući da je zlatnu kartu dobila "besplatno".

