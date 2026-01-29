Trump sanira štetu. Dva ICE agenta suspendirana

Posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za Minneapolis u četvrtak bi trebao javno predstaviti plan za vraćanje mira u grad koji se suprotstavlja administraciji nakon smrti medicinskog tehničara ubijenog u sukobu s federalnim agentima.

Tom Homan trebao bi govoriti u 8,00 sati po lokalnom vremenu (15 sati po srednjoeuropskom), dok se sukob između saveznih agencija i lokalnih vlasti kao i republikanske administracije i demokratske oporbe i dalje nastavlja.

Foto: Seth Herald

Sjevernoamerička metropola, koja je postala simbol Trumpove antiimigracijske politike, i dalje je pogođena smrću dvoje Amerikanaca koje su upucali savezni agenti: Alexa Prettija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara kojeg su u subotu ubili pripadnici Carinske i granične zaštite (CBP), i Renee Good, majke dvoje djece, također 37-godišnjakinje, koju je 7. siječnja ubila Imigracijska i carinska služba (ICE).

Predsjednički izaslanik hitno je poslan u Minneapolis ovog tjedna kako bi ponovno preuzeo kontrolu nad nestabilnom situacijom. Ali Donald Trump izmjenjuje izjave o smirivanju stanja i osvetoljubive riječi.

Ubojstvo Prettija, 37-godišnjeg bijelca, medicinskog tehničara koji je radio u bolnici za veterane, rasplamsalo je napetosti zbog masovnog suzbijanja imigracije Trumpove administracije u gradovima pod demokratskom vlašću i izazvalo bijes nakon što su savezni dužnosnici za Prettijevu smrt okrivili njegove postupke, unatoč video snimkama koje pokazuju suprotno.

U srijedu je granična policija objavila da je suspendirala od subote dvojicu agenata umiješanih u smrti Alexa Prettija. Radi se o standardnoj proceduri, rekao je glasnogovornik za agenciju France presse.

Američki predsjednik, nakon što je obećao "lagano smirivanje" i djelomično povlačenje maskiranih muškaraca koji teroriziraju grad na Srednjem zapadu, vratio se svojoj zapaljivoj retorici protiv demokratskog gradonačelnika Minneapolisa.

Jacob Frey izjavio je da "neće provoditi savezne zakone" o imigraciji.

"Može li mu netko objasniti da je ova izjava vrlo ozbiljno kršenje zakona i da se igra vatrom?" objavio je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Potraga za imigrantima bez dokumenata "nema nikakve veze sa sigurnošću ili imigracijom. To je politička odmazda i trebala bi zabrinuti sve u Americi", naglasio je gradonačelnik.