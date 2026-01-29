Obavijesti

Pouka "Nürnberga": Nacizam i fašizam mogu se dogoditi u svakoj zemlji i svakom trenutku

Pouka "Nürnberga": Nacizam i fašizam mogu se dogoditi u svakoj zemlji i svakom trenutku
Foto: Kevin Lamarque

Američki film "Nürnberg" o suđenju nacističkim zločincima šalje važnu poruku o aktualnim događajima u Trumpovoj Americi, kao i o trendovima koji prijete razvijenom svijetu. Göringov američki psiholog bio je u pravu.

Američki film "Nürnberg" koji se ovih dana vrti u hrvatskim kinima donosi poznatu priču o suđenju nacističkim zločincima, ali šalje važnu poruku o tome da se nacizam i fašizam mogu pojaviti u bilo kojoj državi, u bilo kojem trenutku.

