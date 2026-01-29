Američki film "Nürnberg" o suđenju nacističkim zločincima šalje važnu poruku o aktualnim događajima u Trumpovoj Americi, kao i o trendovima koji prijete razvijenom svijetu. Göringov američki psiholog bio je u pravu.
U TRI ĆOŠKA... PLUS+
Pouka "Nürnberga": Nacizam i fašizam mogu se dogoditi u svakoj zemlji i svakom trenutku
Čitanje članka: 1 min
Američki film "Nürnberg" koji se ovih dana vrti u hrvatskim kinima donosi poznatu priču o suđenju nacističkim zločincima, ali šalje važnu poruku o tome da se nacizam i fašizam mogu pojaviti u bilo kojoj državi, u bilo kojem trenutku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'
Prognoza: Stiže novi snijeg!
VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...