Nicolas Cage je pričao o sceni iz filma: Fanovi su imali naviku mi reći 'Trgni se' i opalili mi šamar!

Glumac Nicolas Cage (59) je nedavno u intervjuu za Entertainment Tonight prepričao scenu iz filma 'Moonstruck' u kojem mu je glumica i pjevačica Cher (76) rekla: 'Trgni se!' a zatim ga je ošamarila.

Cage je rekao kako su njegovi fanovi ovu scenu često rekreirali i to bi radili kada bi ga vidjeli negdje u javnosti.

- Dosta dugo nakon izlaska filma kad bih, na primjer, pješačio do zračne luke, ljudi su imali naviku reći mi 'Trgni se!' i ošamariti me. To je očito dio ovoga posla - rekao je glumac koji je u toj komediji iz 1987. glumio Ronnyja Cammarerija.

Film 'Moonstruck' je osvojio Oscara u tri kategorije, za najbolju glavnu glumicu, za najbolju sporednu glumicu i najbolji scenarij.

Podsjetimo, uskoro će izaći film Renfield u kojem će Nicolas glumiti grofa Drakulu.

- Iako je nadnaravni lik, on stvarno govori o ljudskim izazovima. Ako ovisnost o krvi zamijenite s ovisnošću o alkoholu, heroinu ili seksu, možete vidjeti da su to ljudski problemi. A ako uzmete u obzir vječni život, vaše srce će biti slomljeno uvijek iznova. Mislim da je to nešto s čime se ljudi mogu poistovjetiti - rekao je glumac.

