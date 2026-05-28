Nicolas Cage promijenio ime pa izjavio: Bolje je biti patrijarh svoje obitelji nego 'rođak klaun'

Oskarovac Nicolas Cage (62), rođen kao Nicolas Kim Coppola, i službeno je promijenio svoje ime. Potvrdio je da je lani i pravno postao Nic Cage, čime je formalizirao odluku koju je donio na samom početku karijere kako bi izgradio vlastiti identitet, neovisan o slavnoj filmskoj obitelji Coppola.

Ova odluka predstavlja vrhunac višedesetljetne Cageove želje da ga se u Hollywoodu percipira kroz vlastiti rad, a ne kroz obiteljske veze. Iako je umjetničko prezime Cage koristio gotovo cijelu karijeru, sada je taj identitet postao i njegov zakonski. U razgovoru za Variety, povodom promocije svoje nove serije 'Spider-Noir', glumac je otvoreno progovorio o motivima koji stoje iza ove promjene. Naglasio je kako je želio preuzeti kontrolu nad vlastitom pričom i nasljeđem.

​- Ja sam Nic Cage. Prošle sam godine zakonski promijenio ime. Ja sam Nic Cage u životu i Nic Cage pred kamerama. Bolje je biti patrijarh vlastite male obitelji nego rođak klaun na marginama tuđe, pa sam odlučio to prihvatiti i biti 'Cage' - izjavio je glumac.

Ovom izjavom je pokazao da, unatoč tome što je dio jedne od najcjenjenijih holivudskih dinastija, Cage nikada nije želio da ga definiraju postignuća njegovog slavnog strica, redatelja Francisa Forda Coppole, ili drugih poznatih rođaka. Promjena imena za njega je simboličan, ali i vrlo stvaran korak u potvrđivanju vlastite autonomije.

Podrijetlo imena 'Cage'

Ime koje je odabrao nije slučajno, već je kombinacija dvaju vrlo različitih, ali za njega značajnih utjecaja. Jedan dio inspiracije pronašao je u stripovima, točnije u liku Lukea Cagea iz Marvelovog univerzuma, poznatog po svojoj nadljudskoj snazi i otpornosti. Drugi dio inspiracije dolazi iz svijeta avangardne glazbe, od skladatelja Johna Cagea, poznatog po pomicanju granica umjetnosti. Glumac je ranije objasnio kako taj spoj savršeno opisuje put kojim se kretao u svojoj karijeri, često birajući nekonvencionalne i hrabre uloge.

Osim dubljeg značenja, Cage je tražio i ime koje je "kratko i slatko", po uzoru na svog idola, legendarnog glumca Jamesa Deana. Ipak, svoje prvo ime, Nicolas, odlučio je zadržati.

​- Mislio sam, dobro, zadržat ću ime 'Nicolas' jer mi ga je otac dao. Dao mi je francuski pravopis, što me uvijek frustriralo jer svi dodaju 'h'. Ne znam zašto mi je dao francuski pravopis! Ali jest - objasnio je Cage.

Dodao je i kako mu nije važno zovu li ga ljudi "Nick" ili "Nicolas", jer se poistovjećuje s oba imena i vjeruje da ga publika poznaje pod oba nadimka.

Neugodna iskustva s prezimenom Coppola

Njegova odluka da se distancira od prezimena Coppola seže još na sam početak karijere. Ključan trenutak dogodio se tijekom snimanja filma 'Pobuna na vojnoj akademiji' iz 1982. godine. Mladi glumac tada je bio neprestano suočen s komentarima i šalama vezanim uz svog slavnog strica, redatelja kultnih filmova poput trilogije 'Kum' i 'Apokalipsa danas'. Kolege sa seta često bi mu dobacivali parafrazirane citate iz stričevih filmova.

​- Odlučio sam da mi to ne treba i promijenio sam ga u Cage - ispričao je u jednom intervjuu 2022. godine.

Prisjetio se kako su mu drugi glumci prilazili i govorili rečenice poput: "Volim miris Nicolasa ujutro", što je bila aluzija na poznatu rečenicu iz ratnog spektakla 'Apokalipsa danas' Takva vrsta neželjene pažnje otežavala mu je rad i stvaranje vlastitog prostora u industriji, zbog čega je čvrsto odlučio nastupati pod drugim prezimenom.

