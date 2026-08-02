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SNIMILI IH PAPARAZZI

Nicole Kidman opet ljubi? S investitorom uživala u Italiji, pa u Ferrariju došao po nju u LA-u

Piše 24sata,
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Nicole Kidman opet ljubi? S investitorom uživala u Italiji, pa u Ferrariju došao po nju u LA-u
Foto: Benoit Tessier
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Oskarovka (52) potaknula je glasine o novoj romansi nakon što je viđena u društvu samozatajnog američkog biznismena Michaela Reinsteina - prvo u Italiji, a zatim i kada je došao po nju u zračnu luku u LA-u

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Nekoliko mjeseci nakon što je okončala gotovo dva desetljeća dug brak s glazbenikom Keithom Urbanom, čini se da je Nicole Kidman ponovno pronašla razlog za osmijeh. Oskarovka (52) potaknula je glasine o novoj romansi nakon što je viđena u društvu samozatajnog američkog biznismena Michaela Reinsteina. Par je prvo fotografiran tijekom opuštenog odmora u talijanskom Portofinu, gdje su dijelili piće i smijeh uz bazen luksuznog hotela Belmond Splendido, a nedugo zatim i u Los Angelesu, gdje ju je Reinstein dočekao na aerodromu u svom crnom Ferrariju. Iako nisu razmjenjivali javne nježnosti, njihova bliskost i opuštena atmosfera bile su dovoljne da pokrenu lavinu medijskih nagađanja, javlja TMZ.

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Za razliku od Kidmaninih bivših partnera, Toma Cruisea i Keitha Urbana, Michael Reinstein ne pripada svijetu slavnih. On je uspješni investitor iz Los Angelesa, osnivač i predsjednik globalne privatne investicijske tvrtke Regent, koju je pokrenuo 2013. godine. Prije toga, bio je suosnivač televizijske mreže USN, a karijeru je započeo stažiranjem kod bivšeg američkog predsjednika Ronalda Reagana. Njegova službena biografija navodi da je vodio više od 45 akvizicija u različitim sektorima, a njegova tvrtka danas zapošljava desetke tisuća ljudi diljem svijeta. Poznat je i po filantropskom radu, osnivač je vojne dobrotvorne organizacije. Čini se da Reinstein iznimno cijeni svoju privatnost; nakon što su se pojavile fotografije s Kidman, njegov privatni Instagram profil s više od 40 tisuća pratitelja je deaktiviran, što je dodatno zaintrigiralo javnost.

EXCLUSIVE: Nicole Kidman and Michael Reinstein are All Smiles During a Drive in Los Angeles.
Foto: TheImageDirect.com

Prema pisanju časopisa Star iz prosinca 2025., Kidman je navodno rekla kako je "završila sa slavnim muškarcima i njihovim nesigurnostima". Izvor blizak glumici tada je ustvrdio da joj je potreban partner kojem neće smetati njezina zahtjevna karijera i česta putovanja. Kidman je zahtjev za razvod od Urbana podnijela u rujnu 2025., a brak je službeno okončan u siječnju 2026. O razlazu je progovorila tek dva mjeseca kasnije, naglasivši da se uvijek kreće prema onome što je dobro.

​- Zahvalna sam na svojoj obitelji i na tome da je zadržim takvom kakva jest i idem naprijed. To je to - izjavila je tada za Variety, odbivši ulaziti u detalje "iz poštovanja".

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Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

*uz korištenje AI-ja

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