Posljednji Kubrickov film slomio je Toma Cruisea i Nicole Kidman

"Oči širom zatvorene" posljednji je film legendarnog redatelja Stanleyja Kubricka, koji je premijerno prikazan 16. srpnja 1999. godine u SAD-u. Radi se o erotskom psihološkom trileru s elementima misterija, u kojem glavne uloge tumače tadašnji holivudski bračni par Tom Cruise i Nicole Kidman. Film je nastao prema noveli "Traumnovelle" austrijskog književnika Arthura Schnitzlera iz 1926. godine, no radnja je iz Beča s početka 20. stoljeća premještena u New York 90-ih godina.

Priča prati uglednog njujorškog liječnika Billa Harforda, čiji se život iz temelja mijenja nakon što mu supruga prizna da je nekoć ozbiljno razmišljala o nevjeri. Potresen njezinim riječima, Bill kreće na neobično noćno putovanje ispunjeno iskušenjima, tajnama i opasnostima. Njegova potraga za odgovorima dovodi ga do tajnog društva koje organizira raskošne i zagonetne maskirane zabave, čime film postupno briše granicu između stvarnosti, snova i ljudskih fantazija.

Jedna od najvećih zanimljivosti vezanih uz film jest njegova iznimno duga produkcija. Snimanje je trajalo čak 400 dana bez prekida, što je ušlo u Guinnessovu knjigu rekorda kao najdulje kontinuirano snimanje jednog igranog filma. Stanley Kubrick bio je poznat po perfekcionizmu, a upravo je tijekom rada na ovom filmu inzistirao na bezbrojnim ponavljanjima scena i iznimnoj pažnji prema svakom detalju. Za potrebe snimanja u engleskom studiju Pinewood izgrađena je vjerna rekonstrukcija ulica njujorškog Greenwich Villagea.

Film nosi i posebnu emocionalnu težinu jer je Stanley Kubrick preminuo samo šest dana nakon što je Warner Brosu predao svoju završnu verziju filma, u ožujku 1999. godine. Njegova smrt izazvala je brojne rasprave o tome je li film u potpunosti dovršen onako kako je redatelj zamislio, no većina suradnika tvrdi da je Kubrick uspio završiti svoju kreativnu viziju prije odlaska.

Krah braka Toma Cruisea i Nicole Kidman

Upravo film "Oči širom zatvorene" slovi kao uzrok kraha braka nekoć slavnog para Toma Cruisea i Nicole Kidman. Odlučan da u filmu dobije dubok i temeljit prikaz stvarnog para, Kubrick je Nicole i Toma proučavao u previše detalja. Ne samo da ih je pokušao ubaciti u ulogu, već je istraživao njihove stvarne probleme kako bi dobio inspiraciju za film te kako bi neke scene bile što vjerodostojnije.

Navodno je s oba glumca razgovarao odvojeno i tajno, potičući ih da s njim podijele bračne tajne i probleme u povjerenju, a onda bi ih potom šapnuo onom drugome. Šapnuo bi im nešto na uho ako je trebao da se jedno od njih naljuti. Ako je trebao da budu tužni, otkrio bi neku izdaju. Tijekom snimanja, navodno je koristio stvarne probleme para kao materijal za postizanje sjajnih glumačkih izvedbi.

Foto: PARAMOUNT PICTURES

S druge strane, Cruise nije bio pod stresom samo zbog snimanja filma, već je onda bio zagovornik scijentologije. Crkva kojoj pripada nije bila oduševljena zbog filma koji je fokusiran na misteriozne rituale. Osim što se morao nositi s Kubrickom, u isto vrijeme ga je navodno nadzirao asistent Michael Dove, po nalogu voditelja scijentološke crkve.

Sve to je dovelo do kraha njegova braka s Nicole Kidman. Razišli su se manje od dvije godine nakon što je popularni film objavljen.

- Navodeći poteškoće svojstvene različitim karijerama koje ih stalno razdvajaju, zaključili su da im se prijateljski razlaz u ovom trenutku čini najboljim za oboje - rekao je za medije njihov glasnogovornik 2001. godine.

- Bila sam premlada kada sam se udala. Premlada sam postala i poznata. A poznata sam postala jer sam nečija supruga. Imala sam osjećaj da sam postala zvijezda zbog nekog drugog. Nisam smatrala da su moji filmovi toliko dobri. Imala sam osjećaj kako ne pripadam tamo gdje sam bila - rekla je glumica jednom prilikom za Marie Claire.