Nicole Scherzinger se vraća! Ovo su njena najizazovnija izdanja

Mega popularna američka ženska grupa The Pussycat Dolls objavila je da se ponovno okuplja radi svjetske turneje te da uskoro izdaje i novi singl. Glavnu riječ, kao i uvijek, vodi zanosna Nicole Scherzinger, stoga je pravo vrijeme da malo osvježimo pamćenje i prisjetimo se kako joj stoje badići i tange.
Nicole Scherzinger je od posljednjeg nastupa s grupom ostvarila zapažen uspjeh s obje strane Atlantika, pojavljujući se kao sutkinja u nekoliko sezona showa "The X Factor".
Godine 2024. osvojila je prestižnu nagradu Olivier za najbolju glumicu u mjuziklu za ulogu u predstavi "Sunset Boulevard" na West Endu, a sljedeće godine dobila je i američku nagradu Tony nakon što je predstava prebačena na Broadway.
Iako su The Pussycat Dolls originalno bile šesteročlana grupa, novu postavu čine samo Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt i Ashley Roberts, koje su sve bile dio originalne grupe.
Njihova nova turneja, nazvana "PCD Forever", obuhvatit će 53 datuma diljem Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i Europe, a započet će u lipnju.
Unatoč brojnim obavezama, pjevačica, plesačica i model drži do sebe, što se vidi i na njenoj liniji, posebice kad pozira u bikiniju
Golišavim fotkama često počasti svoje pratitelje na društvenim mrežama, koji je u komentarima obasipaju komplimentima.
Za nju su godine samo broj, pa je teško povjerovati da joj se bliži 48. rođendan, kojeg će, kako stvari stoje, provesti na turneji.
