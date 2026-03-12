Obavijesti

ZANOSNA LJEPOTICA

Nicole Scherzinger se vraća! Ovo su njena najizazovnija izdanja

Mega popularna američka ženska grupa The Pussycat Dolls objavila je da se ponovno okuplja radi svjetske turneje te da uskoro izdaje i novi singl. Glavnu riječ, kao i uvijek, vodi zanosna Nicole Scherzinger, stoga je pravo vrijeme da malo osvježimo pamćenje i prisjetimo se kako joj stoje badići i tange.
Nicole Scherzinger se vraća! Ovo su njena najizazovnija izdanja
Nicole Scherzinger je od posljednjeg nastupa s grupom ostvarila zapažen uspjeh s obje strane Atlantika, pojavljujući se kao sutkinja u nekoliko sezona showa "The X Factor". | Foto: Instagram
