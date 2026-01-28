Obavijesti

BOGATA SNAHA BECKHAMOVIH

Nicoli Peltz (31) tata mjesečno da čak milijun dolara džeparca

Piše Tina Ozmec-Ban,
Foto: Instagram

Nicola Peltz, supruga Brooklyna Beckhama, dolazi iz vrlo bogate obitelji. Njezin otac, biznismen 'težak' milijarde se brine da njegovoj mezimici i njenom izabraniku ništa ne nedostaje...

Već danima javnost raspravlja o burnim odnosima u obitelji Beckham. Dulje vrijeme je bilo jasno da nešto ne štima između obitelji i najstarijeg sina Brooklyna (26), a onda je krenulo - nije došao ocu Davidu na rođendan, blokirao ih je sve na Instagramu, i na kraju objavio poduži popis toga što mu je obitelj sve skrivila i zašto s njima više ne želi biti u kontaktu. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Sve što trebate znati o velikoj svađi u slavnoj obitelji Beckham 01:13
Sve što trebate znati o velikoj svađi u slavnoj obitelji Beckham | Video: 24sata/reuters

Dio toga odnosi se još na vjenčanje njega i Nicole Peltz (31) - kako je Victoria 'ukrala' prvi ples, pa drama koja je izbila oko vjenčanice... A mnogi su iščitali iz svega toga kako odnosi između snahe i svekrve također nisu najbolji. S Beckhamovima ne provode vrijeme, ali je zato obitelj Peltz objeručke prihvatila zeta. Emocionalno, ali i financijski. 

VRIJEDNA KOLEKCIJA Tata mu kupovao skupocjene satove s kojima se hvalio, sada se odrekao obitelji Beckham
Tata mu kupovao skupocjene satove s kojima se hvalio, sada se odrekao obitelji Beckham

Kako navodi Daily Mail, Nelson Peltz, otac atraktivne Nicole i biznismen 'vrijedan' 1,6 milijardi dolara, pazi da njegovoj mezimici ne nedostaje ništa. 

Foto: Instagram

- Koliko sam čula, Beckhamovi daju Brooklynu dosta novca, no ne sulude iznose, i nadali su se da će sada već biti samostalan do neke mjere - ispričala je novinarka Marina Hyde u podcastu The Rest Is Entertainment. 

POGLEDAJTE GALERIJU: 

21
Foto: IPA agency/ Elisabetta Sod

- Možda će Nelson Peltz ovo zanijekati, no navodno je rekao Beckhamovima da on Nicoli daje 'milijun dolara mjesečno' kao džeparac - poručila je. 

BECKHAM DRAMA Nakon što je javno prozvao roditelje, Brooklyn objavio romantičke fotke s Nicolom
Nakon što je javno prozvao roditelje, Brooklyn objavio romantičke fotke s Nicolom

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Nelson Peltz: Bio je vozač kamiona, a danas je milijarder 01:58
Nelson Peltz: Bio je vozač kamiona, a danas je milijarder | Video: 24sata/Reuters

Brooklyn i Nicola žive u vili vrijednoj desetak milijuna eura u Hollywoodu, no navodno je ona vlasnica na papiru. U lipnju prošle godine jedan je izvor rekao kako obitelj Peltz smatra da Beckhamovi ne daju dovoljno svome sinu. 

Foto: Instagram

- Novac, kako ide izreka, je izvor svog zla. David i Victoria su došli iz radničkih obitelji i dobro su se snašli. No kada se radi o kupovini ove vile, naravno da nisu namjeravali svome sinu dati milijune za nju. Kakvu bi poruku time poslali? - rekao je. 

