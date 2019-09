Nije dugo čekao: Nakon Ariane, Pete Davidson ljubi novu curu

Nakon svega četiri mjeseca veze, ljubavnoj vezi komičara Petea Davidsona (25) i glumice Kate Beckinsale (45) došao je kraj. Američki komičar koji je svjetsku slavu dobio nakon zaruka s pjevačicom Arianom Grande (26) nije dugo čekao za 'plovidbu' u novu ljubavnu avanturu.

Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

Kako prenose američki mediji Pete ljubi mladu glumicu Margaret Qualley (24), kći Andie MacDowell i modela Paula Qualleyja.

Foto: Privatni album

Par je uhvaćen u zračnoj luci u Veneciji, a povod je, kako pišu, bio Venecijanski filmski festival.

Kate i Pate navodno su prekinuli zbog velike razlike u godinama i različitih interesa. Ipak, ostali su u prijateljskom odnosu.

- Nikada nisam bila s nikim poput njega, pun je nepredvidljivosti i to me uzbuđuje - opisala ga je tada Kate. Glumica je od 2004. do 2016. bila u braku s redateljem Lenom Wisemanom (46). Iz osmogodišnje veze s glumcem Michaelom Sheenom (50) ima kći Lily Mo (20).