S ULICE NA OTOK

Nije ga bilo godinu dana! Kutlić se vratio na domaću scenu...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Marko Kutlić nedavno je zapjevao na otoku Silbi, a atmosferu s nastupa podijelio je na društvenim mrežama

Marko Kutlić je nakon godinu dana ponovno zapjevao pred domaćom publikom, i to na otoku Silbi. 'Onaj tko jednom osjeti silbenski vjetar… zauvijek ga nosi pod krilima i uvijek čezne da se vrati', poručio je glazbenik u utorak uz video s nastupa.

Iako smo ga proteklih mjeseci rijetko viđali na našoj sceni, Marko nije nestao. Umjesto velikih pozornica, crvenih tepiha i televizijskih kamera, odabrao je ulice Italije. Tamo je pjevao, putovao u 'maloj sobici na kotačima' i živio, kako kaže, možda i najljepšu godinu svog života.

- Napokon, nakon dugo htijenja, živim ono za čim sam cijeli život žudio – i zamislite, nisam to pronašao na ‘svjetlećoj‘ pozornici, ispred televizijskih kamera ili na crvenom tepihu, tamo gdje su me moji beskrajno simpatični savjetnici godinama usmjeravali - napisao je Kutlić nedavno na Instagramu i dodao:

- Pronašao sam to na ulici, pred ljudima, kojima sam se otvorio kao malo dijete koje čezne za toplim zagrljajem – i nisam ostao uskraćen. Dapače, smatram da sam u ovih možda i najljepših godinu dana života dobio puno više nego što sam dao. Ulica i mala sobica na kotačima dali su mi sve ono za čim sam godinama čeznuo.

Foto: Instagram

