Nije ga napustila ni tijekom suđenja! Hoće li Rihanna pratiti svog A$AP Rockyja u Zagreb?

Iza njih je težak period. Pucnjava u kojoj je bio upleten A$AP Rocky još 2021. godine se rasplela lani na sudu. Rihannin partner bio je optužen za dva kaznena djela napada poluautomatskim vatrenim oružjem, a prijetilo mu je više od 20 godina zatvora.

Tužitelji su tvrdili da je dva puta pucao u svog nekadašnjeg prijatelja A$AP Rellija, a Rockyjev pravni tim tvrdio je kako su hici bili ispaljeni iz rekvizitnog pištolja koji je reper nabavio za snimanje svog spota. No, porota ga je oslobodila svih optužbi, a on je tada odmah pojurio u zagrljaj Rihanni koja je kroz cijeli proces bila uz njega.

Toliko uz njega da je, prema riječima njegova odvjetnika Joea Tacopine, ni 'divlji konji' nisu mogli spriječiti da dolazi na suđenje, iako ju je Rocky navodno pokušavao poštedjeti stresa. No, nedaće za ovaj par nisu tu stale. Prije nekoliko mjeseci je žena pucala na njihov dom u Los Angelesu. Kako su tada pisali strani mediji, Ivanna Lisette Ortiz je na kuću slavne pjevačice i njene obitelji ispucala čak 20 metaka iz poluautomatske puške. Cijela obitelj je u tom trenutku bila doma. Ubrzo nakon toga, obitelj je otišla privatnim avionom iz Los Angelesa te su nekoliko dana kasnije zajedno viđeni u Parizu.

Upravo zato se dio obožavatelja pita hoće li se Rihanna pojaviti i u Zagrebu. Rocky je ovih dana potvrdio da 6. listopada stiže u Arenu Zagreb u sklopu turneje 'Don't Be Dumb World Tour', što će ujedno biti njegov prvi nastup u Hrvatskoj. Zasad nema nikakve potvrde da će mu se partnerica pridružiti, ali takav scenarij mnoge ne bi pretjerano iznenadio.

Prije nego što su postali jedan od najpoznatijih parova na svijetu, Rihanna i Rocky godinama su bili prijatelji. Zajedno su surađivali, pojavljivali se na istim događanjima i podržavali jedno drugo, a svoju su vezu započeli 2020. godine. Godinu dana kasnije reper je za GQ pjevačicu nazvao 'ljubavlju svog života'. Danas zajedno odgajaju troje djece - sinove RZA-u (3) i Riota (2) te osmomjesečnu kćer Rocki, a roditeljstvo je, kako su više puta priznali, uvelike promijenilo njihove prioritete.