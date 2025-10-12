Obavijesti

ZAINTRIGIRALA MNOGE

Nije Leotta, ali kraj atraktivne Maje Kolak nema do Lota...

Piše Anamarija Burazer,
Foto: Instagram

Zbog isklesanog tijela i plavih uvojaka, ovu 'loto djevojku' mnogi uspoređuju sa sportskom novinarkom Dilettom Leottom

Atraktivna ‘loto djevojka’ Maja Kolak kad nije na ‘malim ekranima’ na Instagramu dijeli s fanovima svoje trenutke iz života osobito iz teretane. Ondje kleše tijelo zbog kojeg (kao i plavih uvojaka) podsjeća mnoge na najpraćeniju talijansku sportsku novinarku Dilettu Leottu.

Foto: Instagram

U kolovozu je pratitelje posebno iznenadila fotografiravši se sa svojim ocem Ivanom, za kojeg je malo tko povjerovao da ima 60 godina pa su neki komentirali da izgleda kao da joj je brat.

- Moj tata bio je profesionalni vojnik, umirovljeni je branitelj. Jako smo povezani i mogu slobodno reći da sam jako ponosna na njega - rekla je tada Maja. 

Foto: Instagram

