'Nije mu bilo do škole i do love, samo mu je muzika bila bitna...'

Dinova majka Diana kaže kako nam kako je sudbina valjda tako htjela da Dino ne dočeka postati dida. Kaže da je uglavnom dobro. S njom u stanu u Splitu živi i sin Dean s obitelji, a unuk Marvin je Diani velika radost.

<p>Mislim na Dina svaki dan. Ne može se ništa zaboraviti. Gore je sam u Zagrebu. Bila bih mu došla na grob da mu je u Splitu. Ovako stavim cviće i zapalim sviću, ispred televizije imam njegovu sliku, svaki dan je gledam..., kaže nam <strong>Diana Dvornik</strong> (75).<br/> Danas je 12. godišnjica smrti legendarnog kralja funka <strong>Dina Dvornika</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ma ja i nisam od onih što idu na grob svaki dan. Danas bih i išla, da je drugačije. Ali neću ovako busom i razbolit se - priča Diana pa nastavlja:</p><p>- Vrime je vrime. Nosi svoje. Svaki dan imaš obaveze, ali on mi je uvik u mislima. Zaboravit ne moš.</p><p>Da je živ, Dino bi imao 56 godina i bio bi dida. Njegova kći <strong>Ella</strong> (29) ima dvije curice, <strong>Balie Dee</strong> (3) i šestomjesečnu <strong>Lumi Wren</strong>.</p><p>- On bi bija odličan dida. Igra bi se s njima ka malo dite, ne bi se znalo ko se s kim igra. Sritan bi bija...</p><p>Nažalost, nije doživija da bude dida. Svak’ nosi svoju sudbinu. Moramo se pomirit sa svim šta nam dođe - govori Diana.</p><p>Kaže da je uglavnom dobro. Ne može, kaže, reći da je odlično. S njom u stanu u Kineskom zidu u Splitu živi i sin Dean s obitelji. Unuk Marvin je Diani velika radost.</p><p>- Njemu je danas prvi dan škole. Cili je uzbuđen. Kad ima obaveza, on je najsritniji. A Dino je bija super dite. Dobro dite za poludit. I pristojan. Malo toga ga je zanimalo u školi. On bi samo gleda kroz prozor. Sićam se kad mi je profesorica rekla da je on najmirniji u razredu. Ja kažem: ‘Zato šta ga ništa ne zanima’. On bi reka: ‘Šta mene zanima matematika, šta će mi to kad ću se bavit muzikom’. Zafrkant veliki je bija. Nasmijava bi nas za poludit - smije se Diana.</p><p>Čuje se s Dinovom udovicom Danijelom i unukom Ellom.</p><p>- Neka su svi dobro i zdravi - kaže Diana pa nastavlja:</p><p>- U Zagreb neću. Ko zna oću li uopće više ikad. Bila sam nekoliko puta. Ne znam, ako mi se bude trefilo, iću. Ali kako stvari sad stoje, ni do groblja ne mogu. Zapalit ću svijeću. To napravim obavezno i svaki dan mislim na njega. Ne može se zaboravit. Drugi hoće, ali majka i brat neće. To mislim na nas, najužu obitelj - kaže Diana.</p><p>Prije 12 godina je u šest mjeseci izgubila prvo supruga Borisa, pa sina Dina.</p><p>- A šta da vam kažem. To je bija jedan veliki užas. U šest mjeseci sve... Ja sam još primala ljude za Borisa, kad sam čula za Dina. Ali prizemna sam, nisam histerična. Jaka sam... - kaže Diana.</p><p>Za Dina kaže da je bio jako duhovit i iznimno dobar čovjek.</p><p>- Kad bih ga poslala nešto kupit, on bi reka: ‘Daj mi točno jer ja ti ostatak neću vratit’. I morala bih mu točno dat. Inače nema kusura. Najsmišnije je bilo kad je bija u Londonu pa je doša u Split posjetiti Danijelu. Oni su tad još hodali. Doša je s flasterom na glavi. Pitam ga ja: ‘Šta ti je to’, a kaže on: ‘Dovatili se neki oko mene, trojica, četvorica se počela tuć. Reka sam im lako vam se tuć svi troje. Ajte jedan po jedan. Onda me jedan po jedan pribija’. Govorim ja: ‘Dobro si proša ajde’ - smije se Diana.</p><p>Nastavlja kako mu je zafrkancija uvijek bila na prvome mjestu.</p><p>- Kad bi plesa, diga bi gaće do prsiju. Ko Kermit bi plesa. Moga si bit najdepresivniji, on bi te diga... - zaključila je Diana.</p><p>Dinov brat Dean prije dvije godine ispričao nam je hrpu anegdota s njim. Najviše se smijao kad su zajedno bili u Sarajevu.</p><p>- Otišli smo na Bašćaršiju. Ja naručija kavu, a konobar pita Dina: ‘Šta ćeš ti?’. Kaže on: ‘Daj mi pivo’. Kaže konobar: ‘Ne točimo alkohol’. A kaže Dino: ‘Udri me macom po glavi da me zamanta’ - smije se Dean.</p><p>Dina, ispričao nam je Dean, nije bilo briga ni za slavu ni za novac.</p><p>- Kad je osvojija puste nagrade na Splitskom festivalu s ‘Ništa kontra Splita’, sreja sam ga kasnije te večeri kako stoji s pokojnim menadžerom Grabovcem na parkingu. Žustro su raspravljali s ovim šta naplaćuje parking. Kažu njih dva meni: ‘Deane, dođi vamo’. A Dino u ruci drži sve nagrade. Kaže: ‘Daj mi sto kuna da platim parking i benzin. Idem u Zagreb’. Ja kažem kako ćeš do Zagreba sa sto kuna benzina. Kaže on: ‘Prijatelj nam je u Kninu, dat će nam on’. Kako je neopterećen bija. Nema ni centa u džepu, a osvojija sve nagrade – kaže Dean.</p><p>Kad je Dino došao iz Zagreba, nastavlja Dean, nije znao gdje Dean tad živi.</p><p>- Vozija sam ga doma da idemo spavat. Odveja sam ga pred jednu štracaru. Ruševina teška. Najgore nešto što postoji. On izlazi s kuferima, dolazi do vrata. I viče mi mrtav ozbiljan: ‘Deane, baci mi ključ od katanca’. Briga njega di ja živim. On ništa ne prigovara. Drob me bolija od smija. Opaljen je bija totalno, nije ga bilo briga ni za luksuz ni za ništa – s osmijehom na licu prisjećao se Dean brata koji je tragično preminuo i ostavio golemu rupu na hrvatskoj sceni. Jer takvoga genija teško ćemo opet dobiti...</p>