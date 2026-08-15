Nije ni sanjala da će postati glumica: Jedan trenutak s 14 godina promijenio joj je život

Jennifer Lawrence rođena je 15. kolovoza 1990. godine u predgrađu američkog Louisvillea. Odrasla je uz dvojicu starije braće, Blainea i Bena, a njezini roditelji Karen i Gary posjedovali su farmu nedaleko od grada. Iako je danas poznajemo kao jednu od uspješnijih glumica, njezino djetinjstvo nije upućivalo na to da će jednoga dana osvojiti Hollywood. Kao djevojčica bila je izrazito aktivna i obožavala je sport. Bavila se navijanjem, hokejem na travi i softballom, a jedno je vrijeme zamišljala da će, kada odraste, postati liječnica. Okušala se i kao manekenka te u lokalnom kazalištu, no tada još nije ozbiljno razmišljala o glumačkoj karijeri. Sudbina joj je, međutim, pripremila sasvim drukčiji put.

Sve se promijenilo kada je imala 14 godina. Tijekom proljetnih praznika bila je s obitelji u New Yorku, gdje joj je prišao nepoznati čovjek i zamolio je može li je fotografirati. Uzeo je telefonski broj njezine majke, a već sljedećeg dana obitelj je dobila poziv s ponudom da Jennifer dođe na probno snimanje. Lawrence je ostala u New Yorku tijekom ljeta, snimala reklame i počela stjecati prva profesionalna iskustva pred kamerama. Pojavila se i u trileru "Devil You Know" s Lenom Olin, snimljenom 2007. godine, iako je film zbog problema s distribucijom objavljen tek nekoliko godina poslije. Nedugo zatim Jennifer se s obitelji preselila u Los Angeles. Ondje je dobila manje televizijske uloge u serijama "Medium", "Monk" i "Cold Case", prije nego što je ostvarila značajniji angažman u seriji "The Bill Engvall Show". Istodobno je gradila filmsku karijeru nastupajući u naslovima "The Poker House" i "The Burning Plain", u kojem je glumila uz Charlize Theron i Kim Basinger.

Mother! Photocall - Toronto International Film Festival 2017 | Foto: Sharon Latham/Press Association/PIXSELL/AFP

Prava potvrda njezina glumačkog talenta stigla je 2010. godine filmom "Winter's Bone". Za zahtjevnu glavnu ulogu dobila je izvrsne kritike te nominacije za Oscara, Zlatni globus i nagradu Udruženja filmskih glumaca. Već sljedeće godine pojavila se u filmu "The Beaver" uz Mela Gibsona, Jodie Foster i Antona Yelchina, a posebno važnim pokazao se angažman u filmu "X-Men: First Class", u kojem je preuzela ulogu mutantice Mystique. Taj joj je lik omogućio ulazak u svijet velikih filmskih franšiza, no njezin najveći komercijalni uspjeh tek je slijedio.

Godine 2012. Jennifer Lawrence postala je globalna zvijezda zahvaljujući ulozi Katniss Everdeen u filmu "The Hunger Games", snimljenom prema popularnom romanu Suzanne Collins. Priča smještena u distopijsku budućnost prati mladu Katniss koja je prisiljena sudjelovati u brutalnom televizijskom natjecanju u kojem se mladi natjecatelji bore za život. Film je ostvario golem uspjeh, a Lawrence je postala zaštitno lice čitave franšize. Ulogu je ponovila u filmu "The Hunger Games: Catching Fire" iz 2013., a zatim i u nastavcima "Mockingjay" iz 2014. i 2015. godine. Do kraja 2015. filmski serijal zaradio je više od 2,8 milijardi dolara diljem svijeta.

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Iste godine pojavila se u trileru "House at the End" of the Street, ali mnogo važniji za njezinu karijeru bio je film "Silver Linings Playbook", u kojem je glumila uz Bradleyja Coopera. Uloga Tiffany Maxwell donijela joj je Zlatni globus, a u veljači 2013. osvojila je i Oscar za najbolju glavnu glumicu. Suradnju s redateljem Davidom O. Russellom nastavila je filmom "American Hustle" iz 2013. godine. Glumila je emocionalno nepredvidivu suprugu prevaranta kojeg tumači Christian Bale, uz glumačku postavu u kojoj su bili Amy Adams i Bradley Cooper. Za tu je ulogu ponovno nominirana za Oscara te je osvojila još jedan Zlatni globus. Lawrence, Cooper i David O. Russell ponovno su udružili snage na filmu "Joy", inspiriranom životnom pričom američke poduzetnice i izumiteljice Joy Mangano. Lawrence je odigrala naslovnu ulogu, a film je u američka kina stigao krajem 2015. godine. Njezina izvedba donijela joj je treći Zlatni globus i novu nominaciju za Oscara. "Mother!", "Red Sparrow" i "Passengers" samo su neki od idućih filmova kojima je oduševila publiku i kritiku.

Privatni život pod budnim okom javnosti

Jennifer Lawrence nije privlačila pozornost samo svojim filmskim ulogama. U listopadu 2015. objavila je esej pod naslovom "Why Do I Make Less Than My Male Co-Stars?", u kojem je otvoreno progovorila o nejednakim plaćama žena i muškaraca u Hollywoodu. Nakon što su informacije povezane s hakiranjem Sonyja otkrile da je za "American Hustle" bila slabije plaćena od svojih muških kolega, Lawrence je priznala kako dio odgovornosti vidi i u vlastitom pristupu pregovorima. Smatrala je da je prerano odustajala od zahtjeva za većim honorarom jer nije željela ostaviti dojam teške ili razmažene osobe.

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Njezin je tekst otvorio širu raspravu o tome postoje li različita očekivanja od muškaraca i žena kada pregovaraju o plaći i uvjetima rada. Lawrence je jasno poručila da više ne namjerava dopuštati da strah od tuđeg mišljenja utječe na njezino zauzimanje za pravednu naknadu.

Privatni život Jennifer Lawrence godinama je privlačio veliku pozornost javnosti. Bila je u vezi s kolegom iz filmova "X-Men", Nicholasom Houltom, a poslije su je povezivali s frontmenom grupe Coldplay Chrisom Martinom. Bila je i u vezi s redateljem Darrenom Aronofskim, s kojim je surađivala na filmu "Mother!". Glumica je otkrila da je u kasnim dvadesetima ostala trudna te da je planirala pobaciti, no malo kasnije je imala spontani pobačaj.

U veljači 2019. potvrdila je zaruke s Cookeom Maroneyjem, direktorom umjetničke galerije u New Yorku. Par se vjenčao u listopadu iste godine u Newportu u Rhode Islandu. Par je dobio dva sina.