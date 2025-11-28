Nije osvojila krunu, ali ide pred oltar: Miss Čilea rekla je 'da'

Miss Universe Čilea, Inna Moll, podijelila je s pratiteljima jednu od najvažnijih vijesti u svom životu. Na putovanju u Tajlandu, gdje se ove godine održavao izbor za Miss Universe, njezin partner Charlie Frettlohr zaprosio ju je na intimnoj i romantičnoj atmosferi na otoku Koh Samui.

Fotografije koje je Moll objavila izazvale su veliki interes javnosti, a odmah nakon objave počele su pristizati čestitke iz cijelog svijeta.

Moll, koja se nedavno plasirala u polufinale izbora i time privukla dodatnu pozornost medija te publike, na Instagramu je opisala da se uz svog partnera osjeća sigurno, podržano i voljeno. U emotivnom obraćanju otkrila je da joj je upravo veza s Frettlohrom pomogla prevladati osobne nesigurnosti te da je naučila da ljubav ne znači gubitak sebe, već otkrivanje vlastitog identiteta u odnosu koji gradi. Napisala je da u novo životno poglavlje ulazi s dubokom zahvalnošću i poštovanjem prema svemu što zajedno stvaraju.

Prosidba je bila pažljivo pripremljena — Frettlohr je ukrasio prostoriju laticama ruža koje su formirale pitanje, a zatim kleknuo i upitao ju hoće li se udati za njega. Par se nakon toga fotografirao u opuštenoj, ali svečanoj atmosferi, što je dodatno naglasilo simboliku trenutka. Objavljene fotografije brzo su se proširile društvenim mrežama.

Foto: Instagram

O samom zaručniku poznato je da se bavi najmom i prodajom luksuznih jahti te da surađuje s turističkim destinacijama visokog profila poput Miamija, Cancúna i Cabo San Lucasa. Aktivno nastupa i kao digitalni kreator, što je još jedna točka koju dijeli s Moll, koja se godinama bavi online sadržajem i radom na društvenim mrežama. U vezi su više od tri godine.

Vijest o zarukama izazvala je pozitivne reakcije i u samoj zajednici Miss Universe natjecanja. Brojne kandidatkinje iz aktualne generacije odmah su joj uputile poruke podrške, među njima i hrvatska predstavnica Laura Gnjatović. S obzirom na to da se i natjecanje održava u Tajlandu, njihova privatna sreća dodatno je privukla pažnju medija koji tamo prate događaje vezane uz izbor.