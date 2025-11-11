Obavijesti

VIRALNI TREND

Miss Čile izazvala je skandal Tik Tok videom pa se ispričala: 'Ja sam rekla ne, ali je inzistirao...'

Piše Sara Študir,
Miss Čile izazvala je skandal Tik Tok videom pa se ispričala: 'Ja sam rekla ne, ali je inzistirao...'
Foto: Instagram

Inna Moll, kandidatkinja za titulu Miss Universe, primila je negativne kritike nakon što je objavila video koji su mnogi smatrali neprimjerenim

Čileanska kandidatkinja za ovogodišnju titulu Miss Universe, Inna Moll našla se usred skandala nakon što je na Tik Toku objavljen video u kojemu sudjeluje u viralnom 'Addicted to You' trendu. Naime, radi se tako zvanoj 'tranziciji' prilikom koje je imitirala da šmrče drogu.

U videu koji je objavljen ranije ovog tjedna te se proširio po društvenim mrežama, nenašminkana misica s viklerima u kosi kistom na podlakticu nanosi bijeli puder te glumi kako ga ušmrkava. Nakon toga podiže glavu te se vidi kako je odjednom našminkana te ima frizuru. U pozadini svira 'Addicted to You', hit slavne pjevačice Shakire iz 2010. godine.

Moll, koja je video objavila za vrijeme boravka u Bangkoku gdje sudjeluje na prestižnom izboru ljepote, primila je kritike mnogih koji su smatrali kako je objava neprimjerena. 'Sviđa mi se Inna, no video izgleda jako loše.', 'Nitko ne prisiljava nikoga, mislim da je ovo napravila ne razmišljajući hoće li izgledati loše', 'Grozno', samo su neki od komentara.

Foto: Instagram

Iako su neki tvrdili da nije kriva te da je video zapravo smiješan, čileanska se misica oglasila putem svog Instagram profila ispričavši se svima koje je ova objava uvrijedila te objasnivši kako je do svega uopće došlo. Na španjolskom je rekla kako je to zapravo bila ideja njenog vizažista Taratorna Aeka.

'Vizažist mi je predložio da to snimimo, a možda zbog jezične barijere nisam u potpunosti shvatila što se sprema', priznala je te dodala: 'Prvo sam rekla ne, ali on je inzistirao i na kraju sam pristala. Trebala sam čvrsto ostati pri tome 'ne''. Dan nakon misice, javnosti se obratio i Aek.

Foto: Instagram

Vizažist se putem Instagrama ispričao se 'Miss Čile i svima koji vole Miss Čile'. 'Jako mi je žao zbog onoga što se dogodilo. Iskreno se ispričavam Miss Čile i svim uključenim. Ono što sam učinio je bilo nepromišljeno i bez namjere da naudim slici natjecateljice ili države', napisao je zaključivši: 'To je bio samo dio 'contenta' koji prati trenutni trend. Uvjeravam vas da se ovakvo nešto neće dogoditi ponovno'.

