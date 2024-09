Nik Titanik: 'Kolinda, dođi mi. Baš sam je lijepo nacrtao...'

Nisam nikad razmišljao o 30 godina karijere, ništa tu nije proračunato ni planirano. Crtanje je moj život, a sve ono što nosi sa sobom, ono popratno, da možeš karikaturom ukazat na probleme u društvu, samo je bonus. A meni i terapija. Karikaturist koji liječi građanina ove države.

Riječi su to Nikole Plečka, poznatijeg kao Nik Titanik, koji u 24sata svakodnevno objavljuje dvije karikature. U povodu obilježavanja 30 godina karijere danas će u Galeriji Vladimir Filakovac Narodnog sveučilišta Dubrava biti otvorena njegova izložba “Mi Hrvati”, a ostat će otvorena do 10. listopada. U zagrebačkom Muzeju Mimara imao je veliku izložbu povodom 25 godina karijere, “Kronika hrvatske gluposti”. Bila je to retrospektivan izložba, ova će biti drugačija.

- Bit će izloženo ukupno 18 likova, od čega će se 12 odnositi na stereotipe ove države, a to su likovi poput Uhljeba, Šalteruše, Lažnog branitelja, Radikalnog ljevičara, influencericu... Bit će tu i portretne karikature svih predsjednika i predsjednica i ovca. Ona je glavni lik uz sloga ‘Jer i veliki narodi se znaju šaliti na vlastiti račun’ - otkrio nam je Nik, koji je prvi rad objavio 1994. godine, a bio je to Davor Gobac.

- I njega će biti jedna karikatura. Zvao sam ga na izložbu, nadam se da će navratiti. Znam da bi trebao doći aktualni predsjednik Zoran Milanović. Ne znam kako doći do Kolinde Grabar Kitarović, na sve je strane, poput influencerice. Evo, ima javni poziv. Baš sam je lijepo nacrtao, volio bih da dođe. Nacrtao sam ju onako džentlmenski. Predsjednici su ogoljeni do gaća, ipak su ljudi od krvi i mesa, ali i oni su pristojniji napravljeni - objašnjava nam Nik Titanik.

Otkrio je i koji mu je cilj ove i ovakve izložbe:

- Ideja da se svi kao narod pogledamo u oči, odnosno istini. A cilj da postanemo bolji, ako je to moguće.

Sve su mu to novi radovi, još neobjavljeni. Objasnio je i koja mu je bila nit vodilja.

- Najvažniji detalj na karikaturama je njihov grijeh za mandata ili neka bizarnost, ali neću otkrivati detalje. Ovo je sve novo, nikad objavljeno i nikad viđeno. Na svim slikama sam im nešto 'podvalio', ali svi mi, apsolutno, se možemo prepoznati u nekom od detalja - rekao je pa nastavio:

- Ja sam ih pokušao obuhvatiti sve, i desnicu i ljevicu, negativne strane, fenomene u društvu, lažne veličine, celebritije koji to ne zaslužuju jer ne pridonose društvu, a često završne na naslovnicama. Sve je to, propadanje kulture i društva, na to se odnosi.

Pozvao je predsjednike, očekuje reakcije, i od njih, ali i "običnih" ljudi. A vjeruje kako bi te reakcije mogle biti "žestoke", barem je on ovim radovima dao sve od sebe da to bude tako.

‘NIKAD VIĐENO’

- Duboko se nadam da će se svatko malo uvrijedit, jer istina boli. Pa i ja sam se uvrijedio dok sam crtao, pronašao sam se u tim nekim detaljima - rekao je Nik Titanik i dodao kako nakon ove zagrebačke izložbe slijedi velika turneja. Već za sljedeću godinu ima osam lokacija na kojima će izlagati, a dvije su ga "rezervirale" i za 2026. godinu.

- Silno me zanimaju reakcije ljudi kada vide ovu izložbu - kratko nam je rekao karikaturist.

Predsjednici, političari, influencerice... godinama su "meta" uradaka Nika Titanika. Ipak, posebno poglavlje imaju Dinamo i Cibona. Rođen u Zagrebu 1974. godine, ta su dva sportska velikana obilježila njegovu mladost, ali i danas se bavi njima, i to aktivno.

Često je karikaturama upozorava na krive stvari, nelogičnosti i nepravde, počesto i lopovluka, koji su "doživjela" ta dva kluba. Čelnici su se uglavnom našli na njegovim karikaturama, a među najčešćim gostima bio je Zdravko Mamić, ipak je on plodno tlo za karikaturu.

- S Dinamom sam na sudu zbog mojeg bavljenja Dinamom, uskoro ćemo imati novo ročište, nastavlja se ta saga sa suđenjem s Krešimirom Antolićem. Prati i dalje sve što se događa u klubovima, s Dinamom je privid da je sad sve u redu, nadam se da će tako i ostati, ali s Cibonom borba traje i dalje - prokomentirao je Nik Titanik.

Nikola je počelo slikati osamdesetih godina prošlog stoljeća, upijajući stil Magnusa & Bunkera te stvara solidnu kolekciju amaterskih.

Za 24sata napravio 14.500 radova

“Zaljubljen u crtanje od malih nogu, svoj prvi strip crta i dovršava tijekom 1980. godine, a intenzivno se bavi crtanjem stripova tijekom obrazovanja". Iako je prvu karikaturu nacrtao 1986. godine, tek krajem 1993. godine počinje se ozbiljnije baviti portretnom karikaturom. Prvi ozbiljan angažman dobiva u studentskom listu "Puls" gdje mu objavljuju karikaturu Davora Gopca početkom 1994. godine. Slijedi suradnja s tjednicima "Danas", "Panorama", "NET"...

Od ožujka 2005. godine svakodnevno crta dvije karikature za dnevni list "24 sata" i do danas ih je objavio više od 14500 (podatak iz kolovoza 2024.).

- Sanjao sam da ću stvoriti novog Alana Forda, ali me je splet okolnosti odveo u političku karikaturu. To je bio sretan splet jer nakon svega, mogu reći da radim ono što najviše volim. Kad uz to imam najbolju publiku na svijetu, onda se stvarno mogu ponositi - kaže Titanik.

Teme se mijenjaju u njegovu svakodnevnom poslu, ali s inspiracijom nema problema, kako kaže, kod nas se uvijek nešto pojavi što može poslužiti kao dobar predložak za karikaturu.

- Neke se teme i mijenjaju, dugo je, nažalost, aktualna bila korona, nadam se da takvih stvari više neće biti. No, izbori su uvijek dobar izvor za karikaturu. A što se tiče onih kojih nema ili su izgubili funkcije, bez brige, kod nas se uvijek pojavi netko novi - rekao nam je Nik Titanik.

Kao na prethodnoj izložbi ""Kronika hrvatske gluposti", kustosica ove nove "Mi Hrvati" je povjesničarka umjetnosti i muzeologinja Sonja Švec Španjol.

NAŠIH ZADNJIH 30 GODINA

- Dok je retrospektivna izložba omogućila širi uvid u razvoj i promjene u rukopisu i tematici samog autora, izložba “MI HRVATI” predstavlja kulminaciju svega što se zbivalo u posljednjih 30 godina i što smo mi kao narod, ali i Nik Titanik kao kroničar hrvatske gluposti, proživjeli i doživjeli živeći i radeći u našoj zemlji. Nik Titanik predstavit će se s ukupno 12 karikaturalnih portreta najvećih hrvatskih stereotipa kojima smo imali “zadovoljstvo” svjedočiti zadnjih 30-ak godina hrvatske povijesti - napisala je Sonja Švec Španjol.