Nika Antolos: Kao da me Bog upozorio na multiplu sklerozu, drugo jutro sam oslijepila...

Nika Antolos (36) podijelila je iskustvo koje ju je duboko obilježilo. Odnosno, duhovni doživljaj koji je, kako tvrdi prethodio dijagnozi multiple skleroze. Članica popularnog ženskog sastava ' Feminnem' uz crno-bijelu fotografiju i nekoliko inspirativnih poruka otkrila je koliko su joj vjera i snaga bile oslonac u najtežim trenucima.

- Već sam pričala o tome da sam napustila tijelo, a da spavala, ma čak ni legla nisam...I samo me Kristovo Sveto Ime spasilo, vratilo natrag u meso. Iako već godinama bila sam Njegova, to me zavezalo čvršće - započela je Nika nedavno na Instagramu.

Najpotresniji dio njezine objave bila je ispovijest o tome kako je dobila upozorenje o bolesti koja će joj promijeniti život.

- U stotine i stotine slučajeva čula sam Ga jasno i glasno. Kao onda kad me upozorio za multiplu, a drugo jutro sam oslijepila - otkrila je pjevačica.

Foto: Instagram/

Nika već godinama otvoreno govori o svom zdravstvenom putu. Prolazila je kroz teške faze - od gubitka vida i problema s hodanjem do traženja načina kako ponovno stati na noge. Početkom godine otkrila je da gotovo pet godina nije imala simptoma, a svoj napredak pripisuje zdravijem načinu života, promjeni prehrane i, prije svega, vjeri.

- Pa dizanje, dlanovi na podu pred Njime što me svejedno čekao raširenih ruku…I tako stoput - priznala je Antolos.

Nika je svojim pratiteljima uputila i snažnu poruku, da ne traže idole među ljudima, nego da se okrenu vjeri i duhovnosti.

- Molim vas, ne ugledajte se na ljude, mi smo samo loše printana kopija, puni mrlja i tako bitnih, a nepotpunih rečenica. Nije dovoljno biti 'dobar čovjek'. Osluškujte Isusa u samoći, čitajte živo slovo Božje - Bibliju, jer jednom vrata će se teška zatvoriti, i glasa vam se više čuti neće - poručila je Antolos.

Foto: Instagram/Nika Antolos