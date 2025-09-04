Obavijesti

EMOTIVNA ISPOVIJEST

Nika Antolos: Kao da me Bog upozorio na multiplu sklerozu, drugo jutro sam oslijepila...

Piše Marinela Mesar,
Foto: Instagram

Pjevačica grupe 'Feminnem' priznala je da je duhovno iskustvo prethodilo dijagnozi multiple skleroze, a vjera joj je postala najveća snaga u borbi s bolešću

Nika Antolos (36) podijelila je iskustvo koje ju je duboko obilježilo. Odnosno, duhovni doživljaj koji je, kako tvrdi prethodio dijagnozi multiple skleroze. Članica popularnog ženskog sastava 'Feminnem' uz crno-bijelu fotografiju i nekoliko inspirativnih poruka otkrila je koliko su joj vjera i snaga bile oslonac u najtežim trenucima.

- Već sam pričala o tome da sam napustila tijelo, a da spavala, ma čak ni legla nisam...I samo me Kristovo Sveto Ime spasilo, vratilo natrag u meso. Iako već godinama bila sam Njegova, to me zavezalo čvršće - započela je Nika nedavno na Instagramu. 

Najpotresniji dio njezine objave bila je ispovijest o tome kako je dobila upozorenje o bolesti koja će joj promijeniti život.

- U stotine i stotine slučajeva čula sam Ga jasno i glasno. Kao onda kad me upozorio za multiplu, a drugo jutro sam oslijepila - otkrila je pjevačica. 

Foto: Instagram/

Nika već godinama otvoreno govori o svom zdravstvenom putu. Prolazila je kroz teške faze - od gubitka vida i problema s hodanjem do traženja načina kako ponovno stati na noge. Početkom godine otkrila je da gotovo pet godina nije imala simptoma, a svoj napredak pripisuje zdravijem načinu života, promjeni prehrane i, prije svega, vjeri.

- Pa dizanje, dlanovi na podu pred Njime što me svejedno čekao raširenih ruku…I tako stoput - priznala je Antolos.

 Nika je svojim pratiteljima uputila i snažnu poruku, da ne traže idole među ljudima, nego da se okrenu vjeri i duhovnosti.

- Molim vas, ne ugledajte se na ljude, mi smo samo loše printana kopija, puni mrlja i tako bitnih, a nepotpunih rečenica. Nije dovoljno biti 'dobar čovjek'. Osluškujte Isusa u samoći, čitajte živo slovo Božje - Bibliju, jer jednom vrata će se teška zatvoriti, i glasa vam se više čuti neće - poručila je Antolos.

Foto: Instagram/Nika Antolos

