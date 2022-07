Nika Turković prije dvije godine opisala odnos s Cvekom: 'Bila sam ljubomorna na to što radi'

Pjevački par Nika Turković (29) i Matija Cvek (27) prekinuli su nakon četiri godine veze, a o prekidu se ne žele oglašavati. Zajedno su radili na nekim pjesmama, a od početka veze su se uvijek podržavali.

Bivši par upoznao se dok su radili na HRT-ovoj emisiji 'A strana' i od tada su bili nerazdvojni.

- Upoznali smo se na snimanju jedne glazbene emisije i od toga prvog dana, kada smo propjevali skupa, valjda je sve nekako profunkcioniralo. Kliknuli smo na svim razinama, to je možda najbitnije - rekao je 2019. godine Matija za RTL Exkluziv.

Pričali su da im je lakše biti u vezi jer se oboje bave istim poslom i međusobno se razumiju. Nika je rekla da između njih nije postojao natjecateljski duh, ali da je bila ljubomorna na Matijin rad.

- Ne bih rekla natjecateljski, koliko bih rekla da sam ja krenula u ovo jer sam bila ljubomorna na to što on ovo radi, a ja radim nešto drugo. Ne da sam bila ljubomorna na njegov rad, nego zato što ja tad nisam bila u toj sferi i nisam računala da ću biti. Zahvaljujući tome da je on mene izazivao time što se njegov san ostvaruje, ja sam odlučila da ću probati. Mislim da je ta zdrava doza kompetitivnosti i ljubomore mene ponukala da radim to što radim, ne znam koliko dugo bih to odgađala", rekla je Nika krajem 2020. godine za Index.

Nika je sudjelovala u izgradnji Matijinih modnih kombinacija i bila mu prateći vokal na većini pjesama, a Matija je potpisani koautor i skladatelj na Nikinim singlovima 'Gledaj me', 'Boje', i 'Pusti'.

