Ivana Knöll (28) često sa svojih 346 tisuća pratitelja dijeli provokativne i golišave fotografije. Nedavno je pozirala u uskom bodiju i čizmama.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Knöll prirodna je plavuša

Najstrastvenija navijačica hrvatske nogometne reprezentacije, kako su je mnogi prozvali, valjala se po podu i istaknula stražnjicu.

Komplimenti ispod najnovije fotografije samo su se nizali.

- Imaš predivne obline. Seksepilna si kao i uvijek - pisali su joj pratitelji.

Nakon 'vruće' fotografije, Ivana je objavila i video na društvenim mrežama na kojemu pleše. Mrdala je bokovima u ritmu pjesme 'Zemër' alžirskog pjevača Soolkinga (31) te kosovsko-albanske pjevačice Dhurate Dore (28).

Iako Ivana seksepilnim kadrovima privlači pažnju brojnih muškaraca, Ivana je posljednjih sedam godina u vezi s dečkom koji je po struci arhitekt, ali se bavi građevinom. Njegov identitet još uvijek nije otkrila. No još uvijek ne razmišlja o udaji.

- Takva sam jednostavno. Nije do nikoga osim do mene. Prevelika mi je to stvar i ne vidim se još da sam spremna za nju. No jednog dana sigurno budem - kaže.