Niki iz 'Survivora' za 24sata o tragediji: 'Nikad nisam upoznao oca, volio bih mu bar čuti glas'

Niki Vranić (28) ispao je iz 'Survivora' u prošloj epizodi ovog showa, i to nakon što u eliminacijskoj igri nije uspio izgraditi dovoljno visok toranj od pločica. Bio je prvi kojeg je njegovo pleme nominiralo za eliminacijsku igru, a Iva, koja je osvojila imunitet ovog tjedna, nominirala je Liz. U eliminacijama su još završile Milanka i Katarina iz zelenog plemena.

Kada je žuto pleme glasalo o tome koga će nominirati, većina je na papir napisala Nikijevo ime, a neki su to obrazložili činjenicom da mu je u 'Survivoru' dosta teško. Nekoliko puta se i posvađao s članovima svog plemena, a najveći problem mu je bio nedostatak hrane. Ipak, bio je jedan od uspješnijih igrača na poligonima.

Foto: Nova Tv

- Svoju avanturu ovdje pamtit ću zavijek. Bilo je burno, upoznao sam predivne ljude i s jedne i s druge strane - rekao je na odlasku Niki.

Oca mu ubili kad je bio mali

Ranije je ovaj mladić iz Istre otkrio gledateljima i svoju tešku životnu priču. Otac mu je ubijen dok je bio malo dijete, majka je radila nekoliko poslova da bi prehranila obitelj, a otkrio je i kako mu brat ima problema s drogom.

- Iskreno, razmišljao sam da se otvorim po pitanje toga ili ne jer nisam htio da zvuči patetično u stilu 'žalite me gledatelji, ovo je moja tužna priča' - otkrio je Niki za 24sata nakon ispadanja iz showa. Dodaje kako se ipak odlučio otvoriti jer to ono što je uistinu proživio. Kaže i kako je ponosan što je ljudima mogao ispričati kako je to živjeti na rubu i u teškim uvjetima.

Foto: Nova Tv

- Jako sam iznenađen koliko mi je ljudi napisalo lijepe poruke podrške i čak su se osvrnuli na slične životne situacije, poručili su mi da nisam sam i da su uz mene, kao i ja uz njih - rekao nam je.

Njegova životna priča doista je teška.

- Moj tata je čovjeku posudio novac. Kada je tata pitao nazad, došlo je do svađe, a završilo je tragično. Taj čovjek živi 50 metara dalje od moje kuće... Teško je u tome zadržati zdravu psihu - kaže Niki koji je tada imao nepunih godinu i pol dana te se svoga oca niti ne sjeća.

- Jako bih volio kada bih mu samo jednom čuo glas i da vidim kako je to nekoga nazvati 'tata', jer nikad nisam - rekao je.

U cijelom odrastanju mu je najveća podrška bila njegova majka kojoj bi, kako kaže, dignuo dvorac 'i to bi bilo malo'. Niki kaže kako je majka njegov ponos i najveći razlog zbog kojeg želi uspjeti u životu kako bi joj se odužio.

Foto: privatna arhiva

- Sve majke su heroji, no kad taj heroj ima polomljena krila, a i dalje ne posustaje... Nemam riječi za nju - poručio je. S bratom je, otkriva, trenutno u relativno dobrim odnosima.

A kako i sam Niki kaže, u tako teškim životnim situacijama, jako je teško ostati na 'pravom putu'. I on sam priznaje kako je imao trenutaka kada bi bježao od stvarnosti jer mu je bilo previše.

Otkrio nam koji mu je bio najgori posao

- Zamislite da se kao dijete brinete je li struja plaćena, imamo li hrane do kraja mjeseca... Onda sam se jako dao u sport i mogu reći da su mi treninzi pomogli s velikim sanjarenjem i maštom da uspijem u životu, da budem dobar čovjek, da zaradim. Ja polako i sigurno svoje nešto počinjem živjeti - kaže.

U 'Survivoru' je otkrio i kako je zbog financijskih problema vrlo rano počeo raditi. I radio je svašta u životu - bio je zidar, vodoinstalater, električar, maser, fizioterapeut, modelirao je, statirao u filmovima i serijama, bio šumar, brao masline, prodavao maslinovo ulje, brao šparoge, skupljao boce i željezo... Trenutno radi i kao pogrebnik.

- Nisam vidio posao, vidio sam novac koji sam morao zaraditi - poručuje Niki te dodaje kako je kao pogrebnik počeo raditi tijekom pandemije koronavirusa.

- Dobio sam priliku kada nije bilo vremena za biranje, radim to i danas. Prijatelj ima svoje pogrebno poduzeće te on i ja radimo ispraćaje... Iskreno, možda izgleda morbidno, ali to je posao kao i svaki drugi - otkrio je.

Foto: privatna arhiva

Toliko je poslova radio u životu, a mi ga pitamo - koji mu je bio najgori?

- Definitivno najgori mi je bio prvi posao. Kao klinac od 13 godina cijeli dan sam prodavao krafne po Rovinju. Mislim da sam izdržao mjesec i pol dana, ali sada ga se sjećam s radošću - otkriva.

'Volim ljudsko tijelo i estetiku'

Za Nikija je odlazak u 'Survivor' bio još jedna avantura te nam otkriva da se htio prijaviti u neki show 'koji nije nemoralnog tipa' te mu se 'Survivor' svidio zbog sporta i prelijepe Dominikanske Republike.

- Rekao sam: 'Mama, idem u Survivor', i to je to! - poručuje.

A ima li neke planove za budućnost?

Foto: privatna arhiva

- Oduvijek sam želio raditi neki posao gdje mogu svoju ekscentričnu i umjetničku stranu uključiti u to. Volim kamere, volim showbiz, jako sam otvoren i naturist, nemam problem s golim tijelom i rekao sam da probamo i to iskoristiti dok sam mlad. Volim ljudima prenijeti dobar vibe kroz slike, volim seksepil kod ljudi, mislim da mi je na toj senzualnosti puno masaža pomogla. Volim ljudsko tijelo i energiju te to isto prenijeti na sliku, a k tome i zaraditi po mogućnosti - zaključio je Niki.