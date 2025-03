Kandidate 'Survivora' očekuje zahtjevan poligon: Borba za nagradu i plemenski imunitet

U nadolazećoj epizodi Survivora natjecatelje očekuje još jedan iznimno zahtjevan poligon – ovaj put na moru! No, brzina i snaga neće biti dovoljni. Osim spretnosti, natjecatelji će morati pokazati i visoku razinu koncentracije i pamćenja, jer će u parovima slagati osam simbola koje prvo moraju zapamtiti. Bit će to borba u kojoj će samo oni najfokusiraniji odvesti svoje pleme do pobjede.

Osim časti i sigurnosti na plemenskom vijeću, pobjednike čeka i neodoljiva nagrada – špageti s rajčicom i sirom. Obećanje ukusnog obroka dodatno će motivirati natjecatelje.

„Ne želimo da itko iz našeg plemena ispadne, a kad vidimo da je nagrada hrana, imamo veći poticaj za igru i pobjedu“, istaknut će Goran.

Foto: Nova TV

Dok će se jedno pleme veseliti pobjedi i uživati u zasluženom obroku, drugo će se morati suočiti s neizbježnim – plemenskim vijećem i novim eliminacijama. Atmosfera u kampu bit će napeta, a odnosi među natjecateljima još će se više zaoštriti. Neki će biti iznenađeni, drugi razočarani, a treći odlučni u tome da preokrenu situaciju u svoju korist.

Foto: Nova TV

Nominirani će morati ući u eliminacijsku borbu, svjesni da bi upravo oni mogli napustiti natjecanje. Među njima je i Niki, koji će uoči dvoboja reći: „Idem u borbu kao i uvijek da pobijedim. Ne znam što će se dogoditi. Možda se vraćam u kamp, a možda idem na avion. Dat ću sve od sebe.“

„Neki su me podsjetili da na to da sam vrijedan član ovoga tima“, riječi su kojima će se Liz, druga nominirana kandidatkinja, osvrnuti na motivaciju koju će dobiti od pojedinih suplemenika.

Na plemenskom vijeću, jedni će strahovati za svoj opstanak, a drugi će analizirati odnose u plemenu. Milanka će otvoriti temu povjerenja i međuljudskih odnosa, ističući:

Foto: Nova TV

„Prevarila sam se u nekim ljudima. Vidjela sam da me izbjegavaju. Možda nije namjerno, možda je to bio moj loš dan. Ali voljela bih da o tome popričamo.“

Survivor se zahuktava, a tko će ostati, a tko napustiti natjecanje, doznat ćemo u novoj epizodi!