Nikita se prijavila na Doru: Dance zvijezdi 90-ih najveća je želja da ide na Eurosong

Riječanka Nikolina Ivošević Nikita, jedna od najpoznatijih dance zvijezda 90-ih, slavi 56. rođendan. Ali godine su za nju samo broj, jer Nikita ima velike planove za budućnost. Naime, želja joj je u 2026. godini nastupiti na Eurosongu, otkrila je za net.hr.

- Prijavila sam se na Doru jer mi je najveća želja da idem na Eurosong 2026. godine. Prvo da prođem na Doru, a onda da odem na Eurosong - odlučno je rekla.

Prijava na nacionalni izbor za Eurosong već je poslana, a Nikita vjeruje da će upravo sljedeća godina donijeti prekretnicu u njezinoj karijeri.

Osim toga, Nikita se odlučila iz Rijeke preseliti u Zagreb.

- Želja mi je da se preselim nazad u Zagreb i da živimo u kući kako bi imali više prostora, ali i da mogu malo više popodne vježbati i pjevati operu. U zgradi je ipak nezgodno pjevati operu jer me čuju sa svih strana - rekla je.

Također, već neko vrijeme radi na novom albumu, a publika je već imala priliku čuti nekoliko singlova na hrvatskom i engleskom jeziku, među kojima su: “Mirrors”, “Teens dans”, “Lutkica iz izloga” i “Fragile Hearts” a u pripremi su i nove pjesme “Forest” i “Rijeka Prvaci” koje bi trebale biti objavljene početkom iduće godine.

Ovaj će rođendan proslaviti s najbližima, a to su sin Antonio (19), sestra i tri nećaka.