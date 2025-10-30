Obavijesti

Show

Komentari 0
RADI NA NOVOM ALBUMU

Nikita se prijavila na Doru: Dance zvijezdi 90-ih najveća je želja da ide na Eurosong

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Nikita se prijavila na Doru: Dance zvijezdi 90-ih najveća je želja da ide na Eurosong
Foto: Marko Prpic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Neka mega popularna Nikita, Riječanka Nikolina Ivošević ima velike planove za budućnost. Naime, želja joj je u 2026. godini nastupiti na Eurosongu, a već se prijavila na Doru

Riječanka Nikolina Ivošević Nikita, jedna od najpoznatijih dance zvijezda 90-ih, slavi 56. rođendan. Ali godine su za nju samo broj, jer Nikita ima velike planove za budućnost. Naime, želja joj je u 2026. godini nastupiti na Eurosongu, otkrila je za net.hr.

- Prijavila sam se na Doru jer mi je najveća želja da idem na Eurosong 2026. godine. Prvo da prođem na Doru, a onda da odem na Eurosong - odlučno je rekla.

Prijava na nacionalni izbor za Eurosong već je poslana, a Nikita vjeruje da će upravo sljedeća godina donijeti prekretnicu u njezinoj karijeri.

Osim toga, Nikita se odlučila iz Rijeke preseliti u Zagreb.

VRAĆA SE U 'LJUBAV JE NA SELU' Nikita za 24sata: 'Kod muškarca mi je najvažniji karakter, seks je zadnja stavka. To sam svladala'
Nikita za 24sata: 'Kod muškarca mi je najvažniji karakter, seks je zadnja stavka. To sam svladala'

- Želja mi je da se preselim nazad u Zagreb i da živimo u kući kako bi imali više prostora, ali i da mogu malo više popodne vježbati i pjevati operu. U zgradi je ipak nezgodno pjevati operu jer me čuju sa svih strana - rekla je.

Također, već neko vrijeme radi na novom albumu, a publika je već imala priliku čuti nekoliko singlova na hrvatskom i engleskom jeziku, među kojima su: “Mirrors”, “Teens dans”, “Lutkica iz izloga” i “Fragile Hearts” a u pripremi su i nove pjesme “Forest” i “Rijeka Prvaci” koje bi trebale biti objavljene početkom iduće godine.

Ovaj će rođendan proslaviti s najbližima, a to su sin Antonio (19), sestra i tri nećaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet
AJME...

Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet

Lijepa glumica Sydney Sweeney, za koju mnogi govore da je seks simbol današnjice, je u srijedu došla na događaj 'Power of Women' u Los Angelesu. Ovoga puta se ljepotica odlučila na 'golu haljinu', u kojoj se pojavila bez grudnjaka...
FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske
LIJEPA ZAGREPČANKA

FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske

Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske. Proglašena je najljepšom među 15 djevojaka iz različitih dijelova Hrvatske i predstavljat će našu zemlju na 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote. Aktualna misica Tomislava Dukić predala je krunu svojoj nasljednici u srijedu na svečanosti u Zagrebu.
Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske
30. MISS HRVATSKE

Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske

Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba. Trenutno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025