Nikki Glaser šokirala izjavom: Sviđa mi se kada moj partner spava s drugim ženama, pali me

Američka komičarka Nikki Glaser iznenadila je javnost iskrenim priznanjem o svojoj vezi. Gostujući u podcastu Call Her Daddy, Glaser je priznala kako joj ne smeta kada njezin partner Chris Convy ima odnose s drugim ženama. Štoviše, to joj se sviđa, rekla je.

"U vezi mi zapravo ne bi smetalo da moj dečko ima takve avanture", izjavila je, dodajući kako to ipak nije dvosmjerna ulica. Naime, sama nema potrebu za takvim iskustvima dok je u vezi, ali joj ne smeta ako partner to čini, pa čak joj je i privlačno, piše Page Six.

Glaser je pojasnila da još od početka njihove veze 2013. godine pokazuje interes za partnerove prijašnje odnose. Istaknula je kako ju je oduvijek zanimalo kako su njegove veze započinjale i razvijale se, a takvi razgovori za nju imaju i dodatnu dimenziju intimnosti.

Komičarka je priznala kako su joj detalji iz partnerovih prošlih iskustava često djelovali kao svojevrsna predigra, naglašavajući da ju privlači ideja da je njezin partner poželjan i drugim ženama.

U trenucima kada bi joj ponestalo novih priča, poticala ga je da stvara nova iskustva, ističući kako želi partnera kojeg i druge žene smatraju privlačnim.

Ipak, njihova veza ima jasna pravila. Convy mora biti iskren prema drugim ženama o prirodi njihovog odnosa, a određene granice, poput izbjegavanja poljubaca, također su postavljene.

Unatoč otvorenosti prema fizičkim odnosima, Glaser jasno povlači granicu kada je riječ o emocijama. Naglasila je da bi joj emocionalna povezanost partnera s drugom osobom predstavljala problem.

„Da moj suprug ima fizički odnos bez emocionalne veze, to mi ne bi smetalo. No ako bi dijelio svakodnevne stvari poput gledanja serija ili dopisivanja, to bi me povrijedilo“, objasnila je.

Glaser i Convy upoznali su se prije više od desetljeća radeći zajedno na MTV emisiji Nikki & Sara Live, a njihova veza kroz godine bila je obilježena prekidima i pomirenjima.

U razgovoru s Howard Stern, Glaser je priznala kako ima poteškoća s dugoročnim obvezivanjem, dodajući da su u deset godina veze prekinuli čak pet puta.

*uz korištenje AI-ja

