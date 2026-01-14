Komičarka koja je vodila dodjelu prestižnih nagrada, otkrila je šale koje nije iskoristila. Posebnu šalu pripremala je za Sydney Sweeney koja se lani našla na meti kritika zbog lošeg uspjeha filma Christy
Voditeljica Zlatnih globusa: Iz govora sam morala izbaciti šalu o Sydney Sweeney, ovako ide...
Američka komičarka Nikki Glaser (41) je gostujući u emisiji The Howard Stern Show na Sirius XM-u ispričala koje je sve šale morala izbaciti iz svog monologa na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa. Neke od njih bile su toliko oštre da bi, kaže, sigurno izazvale val negodovanja u Hollywoodu.
Kaže kako je imala spreman cijeli niz 'okrutnih' šala o velikim zvijezdama, ali ih je na kraju preskočila. Dijelom jer se neki nisu pojavili na dodjeli, ali i zbog toga jer nije htjela pretjerati.
Posebnu šalu pripremala je za Sydney Sweeney koja se lani našla na meti kritika zbog lošeg uspjeha filma Christy o legendarnoj boksačici Christy Martin.
- Večeras slavimo, ali ne možemo ignorirati da je ovo čudno vrijeme u Hollywoodu. Ljudi jednostavno više ne idu u kino gledati filmove. Ako mi ne vjerujete, ove je godine izašao film u kojem Sydney Sweeney glumi boksačicu i lezbijku koja dva sata skakuće u kratkim hlačicama i zaradio je 14 dolara - rekla je.
Na popisu 'spašenih' zvijezda našao se i Brad Pitt koji nije stigao na dodjelu. No da jest, Glaser kaže kako bi ga bez zadrške prozvala zbog godina, ali i nejednakih kriterija za muškarce i žene u industriji.
- Kad muškarac navrši 60, on glumi vozača trkaćeg automobila. U međuvremenu, nakon 35. godine žene dobivaju samo uloge umornih majki koje mrze svoj život - govori.
Nakon toga je dodala: 'Brad, bio si toliko dobar da sam gotovo povjerovala da si se sam negdje odvezao u posljednjih 30 godina. Ali Brad je stvarno puno vozio u filmu. I da, ne želim te posramiti, ali žmigavac ti je bio upaljen cijelo vrijeme'.
Za razliku od Pitta, Sean Penn je bio u publici, ali je komičarka ipak odlučila ublažiti šalu koju mu je pripremila.
- Imali smo puno šala o Seanu Pennu, ali sam se odlučila samo za jednu jer nisam htjela da se naljuti - priznala je.
Ta šala bila je da Penn izgleda poput 'seksi kožne torbe'. No, otkrila je i što je izostavila:
- Sean Penn je večeras nominiran. Pretpostavljam za najbolje vratne vene? Dva vrhunska glumca u Hollywoodu večeras su ovdje: donji kapci Seana Penna - priča Glaser.
Priznala je da bi se našalila i na račun Jonathana Baileyja, da se pojavio na dodjeli.
- On je prvi gay muškarac koji je proglašen 'Najseksi muškarcem godine' od strane časopisa People. Isprva sam pomislila: trebamo li uopće naglasiti da je 'otvoreno' gay? A onda sam pogledala popis prijašnjih pobjednika i shvatila - da, trebamo - rekla je.
Htjela se našaliti i na račun Julije Roberts, ali je zaključila da će je nakon dodjele 'najuriti' iz Hollywooda. Šala je glasila:
- Julia Roberts je nominirana za film 'After the Hunt'. Ne znam o čemu se radi, ali pretpostavljam da je 'lov' bio pronaći nekoga tko je taj film gledao - otkriva komičarka.
No ipak - neke šale ugledale su svjetlo dana pa je tako nasmijala sve dosjetkom o Leonardu DiCapriju.
- Kakva ludnica, prosto isijavaš s ekrana. Kakvu si karijeru imao. Bezbroj kultnih uloga, radio si sa svim velikim redateljima. Osvojio si tri Zlatna globusa i Oscara. A najimpresivnije od svega je to što si sve to uspio postići prije nego što je tvoja djevojka napunila 30 godina. Mislim, to je jednostavno ludo - našalila se, a glumac je na šalu reagirao smijehom i kimanjem glavom, pokazujući da je na ovakve dosjetke već navikao.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+