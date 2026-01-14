Voditeljica Zlatnih globusa: Iz govora sam morala izbaciti šalu o Sydney Sweeney, ovako ide...

Američka komičarka Nikki Glaser (41) je gostujući u emisiji The Howard Stern Show na Sirius XM-u ispričala koje je sve šale morala izbaciti iz svog monologa na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa. Neke od njih bile su toliko oštre da bi, kaže, sigurno izazvale val negodovanja u Hollywoodu.

Kaže kako je imala spreman cijeli niz 'okrutnih' šala o velikim zvijezdama, ali ih je na kraju preskočila. Dijelom jer se neki nisu pojavili na dodjeli, ali i zbog toga jer nije htjela pretjerati.

Posebnu šalu pripremala je za Sydney Sweeney koja se lani našla na meti kritika zbog lošeg uspjeha filma Christy o legendarnoj boksačici Christy Martin.

- Večeras slavimo, ali ne možemo ignorirati da je ovo čudno vrijeme u Hollywoodu. Ljudi jednostavno više ne idu u kino gledati filmove. Ako mi ne vjerujete, ove je godine izašao film u kojem Sydney Sweeney glumi boksačicu i lezbijku koja dva sata skakuće u kratkim hlačicama i zaradio je 14 dolara - rekla je.

Na popisu 'spašenih' zvijezda našao se i Brad Pitt koji nije stigao na dodjelu. No da jest, Glaser kaže kako bi ga bez zadrške prozvala zbog godina, ali i nejednakih kriterija za muškarce i žene u industriji.

- Kad muškarac navrši 60, on glumi vozača trkaćeg automobila. U međuvremenu, nakon 35. godine žene dobivaju samo uloge umornih majki koje mrze svoj život - govori.

Nakon toga je dodala: 'Brad, bio si toliko dobar da sam gotovo povjerovala da si se sam negdje odvezao u posljednjih 30 godina. Ali Brad je stvarno puno vozio u filmu. I da, ne želim te posramiti, ali žmigavac ti je bio upaljen cijelo vrijeme'.

Za razliku od Pitta, Sean Penn je bio u publici, ali je komičarka ipak odlučila ublažiti šalu koju mu je pripremila.

- Imali smo puno šala o Seanu Pennu, ali sam se odlučila samo za jednu jer nisam htjela da se naljuti - priznala je.

Ta šala bila je da Penn izgleda poput 'seksi kožne torbe'. No, otkrila je i što je izostavila:

- Sean Penn je večeras nominiran. Pretpostavljam za najbolje vratne vene? Dva vrhunska glumca u Hollywoodu večeras su ovdje: donji kapci Seana Penna - priča Glaser.

Priznala je da bi se našalila i na račun Jonathana Baileyja, da se pojavio na dodjeli.

- On je prvi gay muškarac koji je proglašen 'Najseksi muškarcem godine' od strane časopisa People. Isprva sam pomislila: trebamo li uopće naglasiti da je 'otvoreno' gay? A onda sam pogledala popis prijašnjih pobjednika i shvatila - da, trebamo - rekla je.

Htjela se našaliti i na račun Julije Roberts, ali je zaključila da će je nakon dodjele 'najuriti' iz Hollywooda. Šala je glasila:

- Julia Roberts je nominirana za film 'After the Hunt'. Ne znam o čemu se radi, ali pretpostavljam da je 'lov' bio pronaći nekoga tko je taj film gledao - otkriva komičarka.

No ipak - neke šale ugledale su svjetlo dana pa je tako nasmijala sve dosjetkom o Leonardu DiCapriju.

- Kakva ludnica, prosto isijavaš s ekrana. Kakvu si karijeru imao. Bezbroj kultnih uloga, radio si sa svim velikim redateljima. Osvojio si tri Zlatna globusa i Oscara. A najimpresivnije od svega je to što si sve to uspio postići prije nego što je tvoja djevojka napunila 30 godina. Mislim, to je jednostavno ludo - našalila se, a glumac je na šalu reagirao smijehom i kimanjem glavom, pokazujući da je na ovakve dosjetke već navikao.