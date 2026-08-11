Bivši predsjednički kandidat i poduzetnik ulazi u RTL-ov novi reality show u kojem natjecatelji putuju tisućama kilometara kroz Aziju
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Niko Tokić Kartelo za 24sata o realityju: 'Mami nisam rekao da idem u Aziju, previše se brine...'
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Političke pozornice i poduzetničke obaveze bivši predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo uskoro će zamijeniti potpuno drugačijim izazovom. Kartelo ulazi u “Asia Express: Zmajeva ruta”, RTL-ov avanturistički reality show u kojem natjecatelji putuju tisućama kilometara kroz Aziju, pritom se snalazeći s 1 eurom na dan, bez mobitela i bez uobičajenih pogodnosti.
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