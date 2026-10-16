Nikola i Ivana osvojili su 5.000 eura u 'Tko to tamo pjeva?'

Natjecatelji Nikola i Ivana Trevižan, u trećoj epizodi showa 'Tko to tamo pjeva?' osvojili su maksimalnih 5.000 eura! Iako su tijekom igre uspješno prolazili kroz niz izazova, u završnici ih je čekala najteža odluka – riskirati sve ili otići kući s već osvojenih 3.000 eura. Nakon šest uspješnih procjena i odvažne završne odluke, supružnici s Brača otišli su kući s glavnom nagradom koju planiraju uložiti u svoj obiteljski dom i uređenje dječje sobe.

Već u prvom izazovu 'Prvi dojam' Nikola i Ivana morali su odabrati tajni glas za koji vjeruju da ne zna pjevati, oslanjajući se isključivo na prvi dojam. Ivani je posebno sumnjiva bila Gljivarica, za koju je primijetila da djeluje nervozno. Potpuno zanemarivši savjete panelista, njihova se prva procjena pokazala uspješnom jer Gljivarica nije znala pjevati, čime su osvojili početnih 500 eura.

Foto: Luka Dubroja

Uslijedio je izazov 'Playback', u kojem su natjecatelji dobili priliku čuti izvedbe tajnih glasova. U prvoj rundi predstavili su se Glumac, Multiinstrumentalist, Nogometni sudac i Ornitolog, a njihovi nastupi izazvali su različite reakcije panelista. Gianna je sumnjala jedino u pjevačke sposobnosti Ornitologa. Alka je, s druge strane, predložila da se u eliminaciju pošalje Nogometni sudac.

Nakon rasprave panelisti su natjecateljima predložili Ornitologa, a Nikola i Ivana odlučili su poslušati njihov savjet. Pokazalo se da Ornitolog ne zna pjevati, pa se njihov saldo popeo do 1.000 eura. U drugoj rundi nastupili su Mljekarica, Džudaš, Heklačica i Bubnjar. Gošća Emilija je bila posebno uvjerena u pjevačke sposobnosti Bubnjara. Nikola i Ivana na kraju su odlučili eliminirati Heklačicu. I ona je u razotkrivanju otkrila da ima loš glas, čime su natjecatelji osvojili dodatnih 500 eura!

Foto: Luka Dubroja

Niz uspješnih procjena nastavili su u izazovu 'To sam ja', u kojem su kroz video priloge imali priliku bolje upoznati tajne glasove. Nakon priloga Nogometnog suca, Emilija je izrazila sumnju u njegov identitet, smatrajući da nije ni pjevač ni nogometni sudac. Ni Glumac nije uspio otkloniti sumnje, dok je Bubnjar ostavio uvjerljiv dojam pokazavši da se dobro snalazi za bubnjevima. Nikola i Ivana na kraju su odlučili eliminirati Nogometnog suca, a njihov se odabir ponovno pokazao ispravnim – nije znao pjevati, čime su natjecatelji stigli do iznosa od 2.000 eura.

Sljedeći izazov bio je 'Tajni studio', u kojem su Nikola i Ivana brzo odlučili provjeriti Džudaša i Glumca. Promatrajući njihovo ponašanje pred mikrofonima, panelisti su pokušali procijeniti koliko su uvjerljivi u studijskom okruženju. Alka je bila sigurna da se Glumac bavi pjevanjem, a s njezinim su se mišljenjem složili i ostali panelisti. Ipak, nakon rasprave i različitih prijedloga, natjecatelji su odlučili eliminirati upravo Glumca. Uslijedilo je još jedno uspješno razotkrivanje jer se pokazalo da Glumac ne zna pjevati. Peta uzastopna uspješna procjena donijela im je ukupno 2.500 eura.

U izazovu 'Glasoboj' preostali su Multiinstrumentalist, Mljekarica, Džudaš i Bubnjar, čiji su nastupi ponovno potaknuli raspravu o njihovim stvarnim pjevačkim sposobnostima. Panelisti su sumnjali u Multiinstrumentalista i Džudaša, dok je Bubnjar ostavio posebno dobar dojam. Ivana je isprva predložila eliminaciju Multiinstrumentalista, no Emilija ju je savjetovala da ga zasad zadrži i umjesto njega izbaci Mljekaricu. S tim se prijedlogom složio i Nikola, a podržali su ga i ostali panelisti. Mljekarica, doista, nije znala pjevati, pa su Nikola i Ivana šestim uzastopnim uspješnim odabirom stigli do ukupno 3.000 eura.

Foto: Luka Dubroja

Nakon niza točnih procjena uslijedio je izazov 'Ima slike, nema tona', u kojem su natjecatelji dobili priliku nakratko čuti glas jednog od preostalih kandidata. Rasprava se vodila oko toga trebaju li provjeriti Bubnjara, u čije je sposobnosti Emilija i dalje vjerovala.

- Bubnjar zna, ima dobar ritam - poručila je, savjetujući im da za eliminaciju odaberu Džudaša.

Nakon kratkog slušnog isječka dodatno je istaknula kako je uvjerena da Bubnjar ima sluha. Nikola i Ivana odlučili su eliminirati Džudaša, no ovoga puta uslijedilo je veliko iznenađenje. Džudaš je pokazao da itekako zna pjevati, potpuno iznenadivši natjecatelje i paneliste koji su sumnjali u njegove sposobnosti. Bila je to njihova prva pogrešna procjena, zbog koje su ostali na osvojenih 3.000 eura.

U posljednjem izazovu 'Intervju' preostali su Multiinstrumentalist i Bubnjar, a natjecatelji su ih imali priliku dodatno ispitati prije donošenja odluke. Ivana je preuzela postavljanje pitanja, a njihovi odgovori trebali su pomoći supružnicima da procijene koji od dvojice tajnih glasova zaista zna pjevati.

Foto: Luka Dubroja

Nakon dužeg razmišljanja, Nikola i Ivana odlučili su u razotkrivanje poslati Bubnjara, no pokazalo se da su ponovno eliminirali dobrog pjevača. Bubnjar je potvrdio da se doista bavi sviranjem bubnjeva, ali i da izvrsno pjeva, čime je dodatno iznenadio natjecatelje. Nakon druge pogrešne procjene njihov je osvojeni iznos ostao nepromijenjen, na 3.000 eura.

Preostali tajni glas bio je Multiinstrumentalist, a Nikola i Ivana našli su se pred najvažnijom odlukom večeri. Mogli su zadržati osvojenih 3.000 eura ili riskirati cijeli iznos za maksimalnih 5.000 eura. Ako se posljednji tajni glas pokaže kao dobar pjevač, osvojit će glavnu nagradu, no ako ne zna pjevati, ostat će bez svega.

Iako su imali samo dvije pogrešne procjene, supružnici su odlučili nastaviti do kraja i prihvatiti rizik, čak i uz mogućnost da izgube dotad osvojeni novac. U završnom duetu, Multiinstrumentalist zapjevao je s Emilijom Kokić njezin hit 'Rock me' i pokazao da se iza njegova tajnog identiteta krije izvrstan pjevač. Odluka Nikole i Ivane da riskiraju pokazala se ispravnom, a njihova glazbena istraga završila je osvajanjem maksimalnih 5.000 eura.

Nova glazbena istraga, novi tajni glasovi i još jedna prilika za osvajanje glavne nagrade očekuju gledatelje već sljedećeg petka na Novoj TV, dok će novu epizodu moći pogledati dan prije na Nova Play. Tko će se sljedeći okušati u prepoznavanju dobrih i loših glasova te hoće li uspjeti osvojiti maksimalnih 5.000 eura, doznajte u novoj epizodi showa 'Tko to tamo pjeva?'.