Nikola Karabatić raznježio je pratitelje: 'Skupljam bodove'

Nikola Karabatić (41) još jednom je pokazao zašto ga obožavatelji vole i izvan sportskih terena. Na Valentinovo je svojoj dugogodišnjoj partnerici Géraldine Pillet posvetio simpatičnu i duhovitu objavu na Instagramu, otkrivajući kako jedan od najdominantnijih sportaša današnjice slavi Dan zaljubljenih. Njegov pristup oduševio je stotine tisuća pratitelja.

- Večeras nema romantične večere uz svijeće… ali napravio sam ti slatku objavu na Instagramu, tako da i dalje skupljam bodove za ovo Valentinovo - napisao je na Instagramu.

Objavio je nekoliko fotografija na kojima pozira sa zaručnicom, a na prvoj su pokazali zaručnički prsten.

Géraldine Pillet, s kojom je Nikola u vezi od 2010. godine, njegova je najveća podrška tijekom cijele karijere. Par, koji se zaručio u listopadu 2025. nakon 15 godina veze, zajedno ima dvoje djece - sina Aleka i kćer Noru.

Iako Géraldine preferira život izvan medijske pozornosti, Karabatić je u nekoliko navrata istaknuo koliko mu znači njezina potpora.

- Ona je ta koja kod kuće upravlja svime i rješava sve probleme. Ima ogromne zasluge za moj uspjeh - izjavio je jednom prilikom, naglašavajući njezinu ključnu ulogu u njegovom životu i karijeri.