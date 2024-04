Nikola napustio 'Survivor': 'Ima ljudi koji su bolji od mene...'

Najmlađi član plavog plemena u 'Survivoru', pričljivi Nikola, kako su ga često zvali ostali članovi plemena, napušta show. Izgubio je u eliminacijskoj igri od Luke i Nancy koji su izglasani za eliminacije na prethodnim plemenskim vijećima. Kad su ga prije glasanja članovi tima suočili s tim da je nije dao sve od sebe na zadnjem poligonu, samo kako bi dobio Nancy za protivnicu i time si povećao šanse za ostanak, Nikola je negirao optužbe.

Ustvrdio je da je dao 100 posto od sebe. Objasnio je da se na prethodnoj igri za plemenski imunitet pleme odlučilo prištedjeti, a znalo se za koga će glasati ako izgube.

- Mislim da bi bilo nezahvalno prema Alexu što smo se štedjeli na poligonu prije toga, a sad kad je druga osoba u pitanju, od toga se radi velika drama - objasnio je negirajući da je na poligonu u zadnjoj igri namjerno igrao lošije.

Tijekom glasanja, Nancy je dobila najviše glasova, ali troje je natjecatelja glasalo za Mateu.

- Nije mi to iznenađenje. Jedan je glas Nikolin, drugi je Alexov, jer se njih dvoje druže zadnjih dana, a treći je Nancy, to je ok - objasnila je Matea.

- Spremna sam za palačinku koju mi duguješ - rekla je Nancy Mariju s kojim se kladila da će je tim izglasati.

Tijekom eliminacijske igre, Nikola je bio najsporiji, što ga je koštalo mjesta u showu.

- Prijavio sam se s ciljem da dođem do kraja, ali evo ima ljudi koji su bolji od mene. Izgubio sam - rekao je za kraj te otkrio da je u Survivoru puno naučio.

Kako će se timovi dalje snalaziti na zahtjevnim poligonima i u međuljudskim odnosima, ne propustite doznati u novim uzbudljivim epizodama Survivora.