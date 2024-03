Nikolina iz 'Braka na prvu' o Lovri: 'Jasno je s kime imamo posla, moramo biti na oprezu...'

Nikolina i Anton su u 'Braku na prvu' doživjeli prvu dramu. Na večeri je Klara počela pričati kako je Anton o svojoj televizijskoj supruzi Nikolini govorio da ima 'staru kožu', te je tvrdila kako joj je to ispričao Lovre, njen televizijski suprug.

Kandidatkinja iz Velike Gorice otpočetka je tvrdila kako ne vjeruje da bi Anton ikada takvo što rekao.

Foto: RTL

- Svatko zdrave glave i pameti dvaput će razmisliti od koga je cijela priča potekla i kakvo je Lovrino stanje u glavi. I koliko je već puta u showu pogrešno shvatio stvari i komentirao ljude i situacije na potpuno iskrivljene načine - rekla je Nikolina za RTL.

'Antonu je bilo neugodno masirati me'

Tvrdi kako ne želi da se krivo protumači Antonov stav.

- To što se Anton nije znao žustrije obraniti i objasniti u ovoj situaciji; što zbog nekog šoka, što zbog jezične barijere, to nije razlog da se povjeruje u ovakve laži niti se mislim njima zamarati. Više me umara što se svi drugi zamaraju njima i ružno pričaju o neiskvarenoj i dobroj osobi kao što je Anton. Ono što je Anton rekao na tom famoznom izlasku s dečkima je isključivo da mu je bilo neugodno masirati me tijekom prošlotjednog zadatka, što smo vidjeli svi i na kameri i što sam znala i sama od prve sekunde - i od toga je Lovre interpretirao svoju neku priču - objasnila je.

Foto: RTL

Dodala je kako je i Lovre u autu kroz smijeh rekao da se zafrkava oko toga. Spomenula je i situaciju do koje je došlo nakon snimanja te druge ceremonije.

'Moramo biti na oprezu oko Lovre'

- Privatno smo se, bez kamera, tu večer družili Filip, Tamara, Anton, Lovre i ja. Lovre je tada bio izvan sebe i nazivao i produkciju i Klaru izrazito pogrdnim i ružnim riječima kakve ne bi trebale izlaziti iz usta jednog 'gospodina' od 34 godine. Tu večer se ispričavao Antonu radi svega. A sljedeći dan - hop, odjednom druga priča. Tad nam je postalo kristalno jasno s kakvom nestabilnom osobom imamo posla i da zaista moramo biti na oprezu oko njega i njegova ponašanja. Najiskrenije - rekla je.

Foto: RTL

Nikolina se dotaknula i njene veze s Antonom i rekla da je za njenog TV supruga cijeli show 'previše i narušavanje njegove introvertnosti, intime i rutine na koju se navikao'.

- Vrlo rano shvatila sam da se potpuno zatvorio prema samoj ideji, showu i procesu, što nikako nije siguran prostor koji je potreban da bi se određeno sviđanje ili veza razvila. Također, apsolutno ne odbacujem ni ideju da možda jednostavno nisam njegov tip, Bože moj, što je sasvim u redu. Pa zar bi trebala plakati ili dramiti zbog toga? Razvili smo lijep prijateljsko-cimerski odnos, i to je ono jedino što bih od muškarca kao što je Anton i htjela - za ljubavni odnos preferiram ipak otvorenije, pozitivnije muškarce s više energije i stava - rekla je.