Anton je okretao očima dok je Nikolina pričala o neumjesnom komentaru: To je njegova stvar

Nikolina i Anton suočili su se s ekspertima. To se posebno odnosilo na Antona koji je morao priznati što se dogodilo na muškom druženju. Stručnjaci su željeli raščistiti je li istina da je Anton rekao Lovri da je njegova supruga stara, odnosno da ima staru kožu. Nikolinu je ta situacija malo uznemirila jer ne voli drame.

- Moram priznati da sam se u prvom trenutku zapjenila. Ne volim dramu, ne volim takav način prozivanja. Kad smo došli kući ja čak nisam imala potrebu pitati je li on to rekao. Zato što mi nije bitno. Vjerujem da nije to rekao, ali ako je, to je njegova stvar - rekla je Nikolina. Dok je to govorila Anton je okrenuo očima. Naime, riječ je o situaciji u kojoj je Klara javno iznijela da je Anton rekao da je Nikolina stara te da ima staru kožu. Tu joj je informaciju prenio Lovre, a Anton je negirao da je takvo što rekao o svojoj supruzi.

Foto: RTL

- Kada sam to slušala, ja sam bila ljuta - rekla je ekspertica Iva Stasiow koja ga je direktno pitala kakav je njegov doživljaj te što je zaista rekao.

- Rekao sam odmah da nisam to rekao. Bio sam iznenađen - odgovorio je Anton.

Foto: RTL

Ekspertica ga je zatim pitala misli li da je Nikolina stara te da ima staru kožu.

- Ne - rekao je jasno i glasno i dodao kako mu godine nisu bitne i da je o tome već razgovarao s Nikolinom.